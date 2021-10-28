https://tr.sputniknews.com/20211028/ibbden-taksi-mesaji-cok-yakinda-hicbir-seyin-bitmedigini-aslinda-yeni-basladigini-goreceksiniz-1050279804.html

İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz

İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz

İBB Sözcüsü Murat Ongun, taksi düzenlemesinin 10. kez reddedilmesinin ardından "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T21:31+0300

2021-10-28T21:31+0300

2021-10-28T21:31+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

murat ongun

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun