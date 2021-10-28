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https://tr.sputniknews.com/20211028/ibbden-taksi-mesaji-cok-yakinda-hicbir-seyin-bitmedigini-aslinda-yeni-basladigini-goreceksiniz-1050279804.html
İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz
İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz
İBB Sözcüsü Murat Ongun, taksi düzenlemesinin 10. kez reddedilmesinin ardından "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T21:31+0300
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türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı. Ongun, şu ifadeleri kullandı:
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat ongun

İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz

21:31 28.10.2021
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, taksi düzenlemesinin 10. kez reddedilmesinin ardından "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.
Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı. Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli İstanbullular; İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun."
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