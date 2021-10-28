https://tr.sputniknews.com/20211028/ibbnin-taksi-onerisi-10-kez-ukomede-1050259471.html

İBB'nin taksi önerisi 10. kez reddedildi

İBB'nin taksi önerisi 10. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:09+0300

2021-10-28T12:09+0300

2021-10-28T12:19+0300

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

eyüp aksu

ukome

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İBB, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getirdi.Beş bin yeni taksi ve yeni taksi sistemi teklifi UKOME toplantısında bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla 10. kez reddedildi.Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan toplantıda yaptığı konuşmada, 1990 yılından beri İstanbul'da taksi sayısının artmadığını altını çizdi. Cihan “2019 yılında 100 bin şikâyet almışız Beyaz Masa verilerine baktığımızda. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin civarında taksiyle ilgili şikâyet almaya devam ediyoruz. 1990 yılından beri İstanbul’da taksi sayısı sabit kalmış, nüfus ve turist sayısı arttı” diye konuştu.Cihan, yeni sisteme ilişkin ise, "Şoför maaşı artık sabit olacak. Aylık olarak artık şoförün ne kadar yolcu alıp almadığından bağımsız olarak… 30 gün esasına göre SGK ödemeleri yapılacak" ifadelerini kullandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da "Halkla bizi düşman ettiniz. Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi" dedi.Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylemÖte yandan, 5 bin yeni taksi teklifine karşı çıkan taksiciler toplantı öncesi Yenikapı'da bir araya gelerek eylem yaptı. Taksiciler 'Esnaf burada İmamoğlu nerede?" sloganları attı.Aksu burada yaptığı açıklamada, "30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek" dedi.Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, "Hakkımızı savunmak için burada toplandık. Bizi halkla öyle bir düşman etti ki, oğlum okulda 'Babanın mesleği ne?' sorusuna 'Taksici' dediğinde 'Hırsız mı?' diye soruyorlar. Böyle bir algı olur mu? Yapıyorsanız doğru dürüst iş yapın. Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzelde sen önce bozulan belediye araçlarını onar" şeklinde konuştu.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, eyüp aksu, ukome