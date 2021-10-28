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https://tr.sputniknews.com/20211028/icinden-24-valiz-kokain-cikan-turk-ucagi-brezilya-polisine-verildi-1050264909.html
İçinden 24 valiz kokain çıkan Türk uçağı, Brezilya polisine verildi
İçinden 24 valiz kokain çıkan Türk uçağı, Brezilya polisine verildi
Turgut Özal döneminde Başbakanlık VIP uçağı olarak kullanıldıktan sonra özel şirkete satılan ve Brezilya'da 24 valiz dolusu kokain ele geçirilen TC-GVA özel... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:04+0300
2021-10-28T14:04+0300
türkiye
turgut özal
uçak
kokain
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Brezilya polisi, ağustos ayında Sao Paulo Lopes Havaalanı’nda Brüksel’e gitmek üzere olan TC-GVA özel jetine düzenlediği baskında 1.3 ton kokain ele geçirmişti. Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Air, bulunan kokain ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını ileri sürerek Federal Polis tarafından yürütülen incelemenin ardından uçağın iadesini talep etmişti ancak Brezilya mahkemesi farklı bir karar verdi. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.Ceara Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisi'ne (PRF) Türk jetini kullanma yetkisi verdi. Uçak, Brezilya Polisi Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) departmanının operasyonlarında kullanılıyor.Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, uçağın sahibi olan Türk ACM şirketi tarafından açılan başka bir dava devam ettiği için jetin satılarak elden çıkarılması kararının verilmediği kaydedildi.Türk mürettebat haricinde uçaktaki tek kişi, İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes'in de öldüğü açıklandı. Türk pilot V.D. ile birlikte tutuklanan 60 yaşındaki Valdes'in hastanede kanserden öldüğü ileri sürüldü.Angel Valdes, tutuklanmasından yaklaşık yirmi gün sonra 24-31 Ağustos tarihleri arasında Fortaleza Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Valdes'in durumunun yeniden ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Angel Valdes, resmi kayıtlara göre 24 Ekim Pazar günü metastaz nedeniyle hastanede öldü.Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 25 Ekim tarihli kararında, ölüm nedeninin araştırılması için Ceara Üniversitesi veya Ceara Adli Tıp'tan rapor istedi.
https://tr.sputniknews.com/20210805/brezilyada-icinden-13-ton-kokain-cikan-o-ucak-turkiye-tarihine-gecen-hangi-iki-seferi-yapmisti-1045171420.html
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turgut özal, uçak, kokain

İçinden 24 valiz kokain çıkan Türk uçağı, Brezilya polisine verildi

14:04 28.10.2021
© Twitter / SözcüBrezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı
Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Twitter / Sözcü
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Turgut Özal döneminde Başbakanlık VIP uçağı olarak kullanıldıktan sonra özel şirkete satılan ve Brezilya'da 24 valiz dolusu kokain ele geçirilen TC-GVA özel jetindeki tek yolcu cezaevinde öldü. Uçak, Brezilya polisine verildi.
Brezilya polisi, ağustos ayında Sao Paulo Lopes Havaalanı’nda Brüksel’e gitmek üzere olan TC-GVA özel jetine düzenlediği baskında 1.3 ton kokain ele geçirmişti.

Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Air, bulunan kokain ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını ileri sürerek Federal Polis tarafından yürütülen incelemenin ardından uçağın iadesini talep etmişti ancak Brezilya mahkemesi farklı bir karar verdi.

Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.
Ceara Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisi'ne (PRF) Türk jetini kullanma yetkisi verdi. Uçak, Brezilya Polisi Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) departmanının operasyonlarında kullanılıyor.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, uçağın sahibi olan Türk ACM şirketi tarafından açılan başka bir dava devam ettiği için jetin satılarak elden çıkarılması kararının verilmediği kaydedildi.

Türk mürettebat haricinde uçaktaki tek kişi, İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes'in de öldüğü açıklandı. Türk pilot V.D. ile birlikte tutuklanan 60 yaşındaki Valdes'in hastanede kanserden öldüğü ileri sürüldü.
Angel Valdes, tutuklanmasından yaklaşık yirmi gün sonra 24-31 Ağustos tarihleri arasında Fortaleza Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Valdes'in durumunun yeniden ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Angel Valdes, resmi kayıtlara göre 24 Ekim Pazar günü metastaz nedeniyle hastanede öldü.
Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 25 Ekim tarihli kararında, ölüm nedeninin araştırılması için Ceara Üniversitesi veya Ceara Adli Tıp'tan rapor istedi.


DÜNYA
Brezilya’da içinden 1.3 ton kokain çıkan o uçak, Türkiye tarihine geçen hangi iki seferi yapmıştı?
5 Ağustos, 22:00
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