Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/ikranuru-olduren-amcaya-once-muebbet-sonra-11-yil-hapis-1050268884.html
İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis
İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis
7 yaşındaki İkranur'un ölümü ile ilgili amcası ve halasının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme amcaya müebbet hapis, halaya ise 5 yıl ceza verdi... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:50+0300
2021-10-28T15:50+0300
türkiye
mahkeme
cinayet
müebbet
ikranur tirsi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/00/1042340004_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_be88cd4cce2c757bb7e1157a7f062d66.jpg
Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü.Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İkra Nur'un tutuklu bulunan 14 yaşındaki amcası S.T. Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumundan, halası A.Ç. (26) ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Mahkeme heyeti, amca S.T'ye "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.Hala A.Ç'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıl üst sınırı üzerinden ceza verilirken, iyi hal indirimiyle bu süre 4 yıl 2 aya düşürüldü.Heyet, A.Ç'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.Olayın geçmişiBulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ve halası A.Ç, 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/00/1042340004_266:0:1333:800_1920x0_80_0_0_e90ae0e07748de06624acf14a464999b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahkeme, cinayet, müebbet, ikranur tirsi

İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis

15:50 28.10.2021
© DHAİkranur Tirsi
İkranur Tirsi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
Abone ol
7 yaşındaki İkranur'un ölümü ile ilgili amcası ve halasının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme amcaya müebbet hapis, halaya ise 5 yıl ceza verdi. Mahkeme, daha sonra amcanın cezasını suç işlediğinde yaşının küçüklüğü ve suça sürüklenen çocuk kapsamında dikkate alarak 11 yıla indirildi. Hala ise tahliye edildi.
Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İkra Nur'un tutuklu bulunan 14 yaşındaki amcası S.T. Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumundan, halası A.Ç. (26) ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, amca S.T'ye "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.

Hala A.Ç'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıl üst sınırı üzerinden ceza verilirken, iyi hal indirimiyle bu süre 4 yıl 2 aya düşürüldü.
Heyet, A.Ç'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ve halası A.Ç, 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:49Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
16:47Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti
16:47Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
16:43Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor
16:29Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
16:25La Casa De Papel'in Lizbon'u Martinez: Annemin favori dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?'
16:24Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
16:18Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
16:13'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'
16:09Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
16:08'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
16:0212 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı
15:50İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis
15:44Rosneft Başkanı Seçin: Gaz krizi, 'aceleci enerji geçişlerinin' oluşturduğu riskleri ortaya koydu
15:35UNESCO korumasındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor': En büyük tehdit yangınlar
15:31Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
15:20Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
15:08Togo'da dünyanın en büyük büyü pazarı
15:02Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
15:01Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır