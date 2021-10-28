https://tr.sputniknews.com/20211028/ikranuru-olduren-amcaya-once-muebbet-sonra-11-yil-hapis-1050268884.html

İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis

İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis

7 yaşındaki İkranur'un ölümü ile ilgili amcası ve halasının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme amcaya müebbet hapis, halaya ise 5 yıl ceza verdi... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T15:50+0300

2021-10-28T15:50+0300

2021-10-28T15:50+0300

türkiye

mahkeme

cinayet

müebbet

ikranur tirsi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104234/00/1042340004_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_be88cd4cce2c757bb7e1157a7f062d66.jpg

Giresun'da İkra Nur Tirsi'nin öldürülmesine ilişkin karar duruşması görüldü.Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İkra Nur'un tutuklu bulunan 14 yaşındaki amcası S.T. Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumundan, halası A.Ç. (26) ise Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Mahkeme heyeti, amca S.T'ye "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.Hala A.Ç'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıl üst sınırı üzerinden ceza verilirken, iyi hal indirimiyle bu süre 4 yıl 2 aya düşürüldü.Heyet, A.Ç'nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.Olayın geçmişiBulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ve halası A.Ç, 15 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mahkeme, cinayet, müebbet, ikranur tirsi