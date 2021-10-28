https://tr.sputniknews.com/20211028/ilk-uzay-filmi-icin-uuiye-giden-rus-ekipten-cerrahi-operasyon-deneyi-1050253613.html

İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekipten cerrahi operasyon deneyi

İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekipten cerrahi operasyon deneyi

‘Vızov’ (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden film çekimi ekibinin burada cerrahi operasyon deneyi yaptığı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T05:42+0300

2021-10-28T05:42+0300

2021-10-28T05:42+0300

yaşam

roscosmos

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Dubai'deki bilim ve eğitim projesi ‘Vızov’ın sunumunda yaptığı konuşmada, film çekim ekibinin UUİ’de cerrahi operasyon deneyi yaptığını söyledi.Rogozin, “Bugün elimizde, yerçekiminin olmadığı koşullarda cerrahi bir operasyon gerçekleştirebilecek teknoloji var, ama orada her şey farklı. Doktor, hareketlerini kontrol edebilmek için kendini nasıl sabitlemeli? Cerrahi aletlerle en doğru hareketleri yapabilmesi için hastayı mevcut istasyon koşullarında nasıl sabitlemeli? Aletleri nasıl sabitlemeli? Dünyadaki şartların aksine yere dökülmeyen ve cerrahi aletlerin etrafına yağ gibi dolanan kanla ne yapmalı? Burada nasıl davranmalı? İşte tüm bunları yörüngede çalıştık. Bu, UUİ’nin katılımcılarıyla paylaştığımız baha biçilmez bir deneyim” diye konuştu. İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’le birlikte kozmonot Oleg Novitskiy’i taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı 17 Ekim'de Kazakistan’a iniş yapmıştı.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), ‘Pervıy Kanal’ televizyonu ve ‘Yellow, Black and White’ stüdyosunun ortak yapımı olarak çekilecek ‘Vızov’ filmi, bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.Daha önce, Roscosmos’un iştiraki, fırlatma işlemi sağlayıcısı Glavkosmos’un Başkanı Dmitriy Loskutov, filmin çekimlerinin mevcut uzay programı bütçesinden karşılanacağını, federal bütçeden ek ödenek tahsis edilmeyeceğini açıklamıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui)