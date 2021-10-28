https://tr.sputniknews.com/20211028/imamoglundan-sebnem-sirin-paylasimi-akil-almiyor-yurek-isyan-ediyor-1050250908.html
İmamoğlu'ndan Şebnem Şirin paylaşımı: Akıl almıyor, yürek isyan ediyor
İmamoğlu'ndan Şebnem Şirin paylaşımı: Akıl almıyor, yürek isyan ediyor
Denizli'de boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'le ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T01:05+0300
2021-10-28T01:05+0300
2021-10-28T01:05+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
şebnem şirin
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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İmamoğluŞebnem’in bir fotoğrafını #ŞebnemŞirin etiketliye paylaşan İmamoğlu, “Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/denizlide-yasayan-25-yasindaki-sebnem-sirin-furkan-zibinci-isimli-erkek-tarafindan-olduruldu-1050231435.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, şebnem şirin
İmamoğlu'ndan Şebnem Şirin paylaşımı: Akıl almıyor, yürek isyan ediyor
Denizli'de boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'le ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!" ifadelerini kullandı.
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İmamoğlu
Şebnem’in bir fotoğrafını #ŞebnemŞirin
etiketliye paylaşan İmamoğlu, “Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!” ifadelerini kullandı.