https://tr.sputniknews.com/20211028/imamoglundan-sebnem-sirin-paylasimi-akil-almiyor-yurek-isyan-ediyor-1050250908.html

İmamoğlu'ndan Şebnem Şirin paylaşımı: Akıl almıyor, yürek isyan ediyor

İmamoğlu'ndan Şebnem Şirin paylaşımı: Akıl almıyor, yürek isyan ediyor

Denizli'de boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'le ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T01:05+0300

2021-10-28T01:05+0300

2021-10-28T01:05+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

şebnem şirin

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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İmamoğluŞebnem’in bir fotoğrafını #ŞebnemŞirin etiketliye paylaşan İmamoğlu, “Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/denizlide-yasayan-25-yasindaki-sebnem-sirin-furkan-zibinci-isimli-erkek-tarafindan-olduruldu-1050231435.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, şebnem şirin