https://tr.sputniknews.com/20211028/instagram-hikayelerdeki-link-paylasma-ozelligi-icin-yuksek-takipci-sinirlamasini-kaldirdi-1050264450.html

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı

Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı

Instagram, tüm kullanıcıların artık Instagram Hikayeler'deki Link Etiketi özelliğine erişebileceğini duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T13:50+0300

2021-10-28T13:50+0300

2021-10-28T13:50+0300

yaşam

instagram

hikaye

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Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.Şirket, hikayede link paylaşımı özelliğini herkese açtı. Özelliği kullanmak için kullanıcıların paylaşacakları hikayeyi hazırladıktan sonra üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeleri daha sonra ise 'Link' kısmına url adresini yapıştırmaları gerekiyor. Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, hikaye