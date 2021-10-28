https://tr.sputniknews.com/20211028/instagramda-yuksek-takipci-siniri-kaldirildi-1050277769.html

Instagram'da yüksek takipçi sınırı kaldırıldı

Instagram'da yüksek takipçi sınırı kaldırıldı

Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Şirket kısa süre önce daha uzun hikayeler üzerinde çalıştığını duyurmuştu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T20:14+0300

2021-10-28T20:14+0300

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yaşam

instagram

takipçi

platform

hikaye

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Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html

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instagram, takipçi, platform, hikaye