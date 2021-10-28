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https://tr.sputniknews.com/20211028/instagramda-yuksek-takipci-siniri-kaldirildi-1050277769.html
Instagram'da yüksek takipçi sınırı kaldırıldı
Instagram'da yüksek takipçi sınırı kaldırıldı
Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Şirket kısa süre önce daha uzun hikayeler üzerinde çalıştığını duyurmuştu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T20:14+0300
2021-10-28T20:21+0300
yaşam
instagram
takipçi
platform
hikaye
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Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html
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instagram, takipçi, platform, hikaye

Instagram'da yüksek takipçi sınırı kaldırıldı

20:14 28.10.2021 (güncellendi: 20:21 28.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Şirket kısa süre önce daha uzun hikayeler üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Instagram son olarak hikayelerden link paylaşma konusunda kuralları esnetiyor. Hikayeden link paylaşabilmek için çok sayıda takipçiye ihtiyaç duyuluyordu. Link sticker özelliğiyle bu durum değişti.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.
Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.
© AAInstagram / sosyal medya
Instagram / sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
Instagram / sosyal medya
© AA
Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.
Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.
Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.
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Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.
Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
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