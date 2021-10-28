https://tr.sputniknews.com/20211028/ispanya-anayasa-mahkemesi-kovid-19-salgini-kapsamindaki-ohal-kararlari-anayasaya-aykiri-1050253030.html

İspanya Anayasa Mahkemesi: Kovid-19 salgını kapsamındaki OHAL kararları, anayasaya aykırı

İspanya Anayasa Mahkemesi: Kovid-19 salgını kapsamındaki OHAL kararları, anayasaya aykırı

İspanya'da ilki 14 Mart 2020-21 Haziran 2020, ikincisi 25 Ekim 2020-9 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanan OHAL'ler anayasaya aykırı bulundu. Muhalefetteki Vox... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T03:49+0300

2021-10-28T03:49+0300

2021-10-28T03:49+0300

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İspanya Anayasa Mahkemesi, OHAL dönemlerinde uygulanan genel kapatmaların bir kısıtlama değil, yasal bir çerçeveye dayanmayacak şekilde temel hakların askıya alınması olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme ayrıca, ilk OHAL döneminde meclis ve senatonun faaliyetlerinin durdurulup çevrim içi toplantılar yapılmasının da anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.İspanya'da OHAL dönemlerinde belirli saat aralıklarında ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması tedbirleri uygulanmış, ayrıca kapalı ve kalabalık yerler kapatılmış ya da buralara sınırlama getirilmişti.İspanya İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre OHAL'in ihlal edilmesi gerekçesiyle ilk dönemde 1 milyon 142 bin 127, ikinci dönemde ise 220 bin 296 ceza kesildi, bunların yüzde 20'si ödendi.Hükümet, Anayasaya Mahkemesi'nin söz konusu kararının ardından ödenen para cezalarının iadesi talimatını verdi.

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ispanya, ohal, anayasa mahkemesi (aym), koronavirüs