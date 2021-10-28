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https://tr.sputniknews.com/20211028/ispanya-anayasa-mahkemesi-kovid-19-salgini-kapsamindaki-ohal-kararlari-anayasaya-aykiri-1050253030.html
İspanya Anayasa Mahkemesi: Kovid-19 salgını kapsamındaki OHAL kararları, anayasaya aykırı
İspanya Anayasa Mahkemesi: Kovid-19 salgını kapsamındaki OHAL kararları, anayasaya aykırı
İspanya'da ilki 14 Mart 2020-21 Haziran 2020, ikincisi 25 Ekim 2020-9 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanan OHAL'ler anayasaya aykırı bulundu. Muhalefetteki Vox... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T03:49+0300
2021-10-28T03:49+0300
dünya
ispanya
ohal
anayasa mahkemesi (aym)
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İspanya Anayasa Mahkemesi, OHAL dönemlerinde uygulanan genel kapatmaların bir kısıtlama değil, yasal bir çerçeveye dayanmayacak şekilde temel hakların askıya alınması olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme ayrıca, ilk OHAL döneminde meclis ve senatonun faaliyetlerinin durdurulup çevrim içi toplantılar yapılmasının da anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.İspanya'da OHAL dönemlerinde belirli saat aralıklarında ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması tedbirleri uygulanmış, ayrıca kapalı ve kalabalık yerler kapatılmış ya da buralara sınırlama getirilmişti.İspanya İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre OHAL'in ihlal edilmesi gerekçesiyle ilk dönemde 1 milyon 142 bin 127, ikinci dönemde ise 220 bin 296 ceza kesildi, bunların yüzde 20'si ödendi.Hükümet, Anayasaya Mahkemesi'nin söz konusu kararının ardından ödenen para cezalarının iadesi talimatını verdi.
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ispanya, ohal, anayasa mahkemesi (aym), koronavirüs

İspanya Anayasa Mahkemesi: Kovid-19 salgını kapsamındaki OHAL kararları, anayasaya aykırı

03:49 28.10.2021
© REUTERS / JON NAZCAİspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çocuklar
İspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / JON NAZCA
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İspanya'da ilki 14 Mart 2020-21 Haziran 2020, ikincisi 25 Ekim 2020-9 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanan OHAL'ler anayasaya aykırı bulundu. Muhalefetteki Vox partisinin itirazlarını görüşen Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz'da ilk OHAL'in, bugün de ikinci OHAL'in anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.
İspanya Anayasa Mahkemesi, OHAL dönemlerinde uygulanan genel kapatmaların bir kısıtlama değil, yasal bir çerçeveye dayanmayacak şekilde temel hakların askıya alınması olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme ayrıca, ilk OHAL döneminde meclis ve senatonun faaliyetlerinin durdurulup çevrim içi toplantılar yapılmasının da anayasaya aykırı olduğunu açıklamıştı.
İspanya'da OHAL dönemlerinde belirli saat aralıklarında ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması tedbirleri uygulanmış, ayrıca kapalı ve kalabalık yerler kapatılmış ya da buralara sınırlama getirilmişti.
İspanya İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre OHAL'in ihlal edilmesi gerekçesiyle ilk dönemde 1 milyon 142 bin 127, ikinci dönemde ise 220 bin 296 ceza kesildi, bunların yüzde 20'si ödendi.
Hükümet, Anayasaya Mahkemesi'nin söz konusu kararının ardından ödenen para cezalarının iadesi talimatını verdi.
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