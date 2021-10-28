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SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211028/istanbul-eczaci-odasi-listeden-toplu-ilac-cikarma-daha-once-yasanmis-degil-devami-olacaktir-1050259644.html
İstanbul Eczacı Odası: Listeden toplu ilaç çıkarma daha önce yaşanmış değil, devamı olacaktır
İstanbul Eczacı Odası: Listeden toplu ilaç çıkarma daha önce yaşanmış değil, devamı olacaktır
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması hakkında “Bu toplu listeden çıkarma olayı daha önce yaşanmış bir şey değil... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:10+0300
2021-10-28T12:10+0300
seyir hali
radyo
ilaç
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
türk eczacıları birliği (teb)
istanbul eczacı odası
ödeme
şeker pınar özcan
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İstanbul Eczacı Odası: Listeden toplu ilaç çıkarma daha önce yaşanmış değil, devamı olacaktır
28.10.2021 SEYİR HALİ
Radyo Sputnik’te konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesinden çıkarılan 52 ilacın kaldırılma sebebini ve Türk Eczacıları Birliği’nin bu konuda yapacaklarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Özcan, SGK ödeme listesinden çıkarılan ilaçların niteliğini “15 Ekim’den itibaren yürürlüğe giren bir tebliğ maddesine göre 52 adet ilaç geri ödemeden çıkarıldı. SGK tarafından bedeli artık ödenmiyor. Kas gevşetici, ağrı kesici diye tabir ettiğimiz krem ve jel formlarında ilaçlar var. Ağız, boğaz spreyi ve gargaralar ve bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde kullanılan jeller var. Aynı tebliğ içerisinde bir değişiklik daha vardı. Eşdeğer ilaç bandı dediğimiz bir bant daha aşağı çekildi. Artık eşdeğer ilaçlarla alakalı herhangi bir durumda vatandaşın cebinden çıkan katılım payının daha da artması anlamına gelen bir durumdur” diye aktardı.‘İlaç asla tasarruf olmaması gereken bir üründür’İlaçların ödeme listesinden çıkarılmasına maliyet harici bir sebep gösterilmediğini vurgulayan Özcan, bu tebliğin gelecekteki uygulamalarını nasıl etkileyeceğini “52 ilaç hakkında çıkarılmasına gösterebileceğimiz bir sebep maalesef yok. Bunlar pandemi döneminde antiseptik olarak kullanılan çok fazla reçetelenen ağız ve boğaz spreyleri, gargaralar dolayısıyla devlete ve SGK’ya maliyeti yüksek olan ilaçlar, bu bir tasarruf yöntemi olarak belirlenmiş ama baktığınızda ilaç asla tasarruf olmaması gereken bir üründür. Neden bu 52 ilaç olduğuna dair tek açıklama ise maliyet, başka bir şey yok. Bizce bütçe ile alakalı sıkıntı oldukça daha fazla ilacın da geri ödemeden çıkarılması anlamına gelecek bir durumdur” şeklinde açıkladı.‘Türk Eczacıları Birliği konuyla alakalı hukuki girişimlerini yapacak’Özcan, Türk Eczacıları Birliği’nin tebliğe dair hukuki girişimlerde bulunacaklarını “Bu toplu listeden çıkarma olayı daha önce yaşanmış bir şey değil. İlk kez oluyor, devamı da olacaktır. Bir ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldığında perakende fiyatı her zaman artar. Çünkü ilaç firması geri ödeme kanalına girebilmek için fiyatı düşük tutar ama bu kaldırıldığında böyle bir endişesi kalmaz. İlacın fiyatı artar. Vatandaş aynı ilacı birkaç kutu fiyatına almak durumunda kalır. Bu gidişi biz tabii ki hiç olumlu görmüyoruz. Türk Eczacıları Birliği bizim üst çatı örgütümüzdür, bu konuyla alakalı hukuki girişimlerini yapacak” şeklinde anlattı.
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Ali Çağatay
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radyo, ilaç, sosyal güvenlik kurumu (sgk), türk eczacıları birliği (teb), istanbul eczacı odası, ödeme, şeker pınar özcan, аудио

İstanbul Eczacı Odası: Listeden toplu ilaç çıkarma daha önce yaşanmış değil, devamı olacaktır

12:10 28.10.2021
SEYİR HALİ
İstanbul Eczacı Odası: Listeden toplu ilaç çıkarma daha önce yaşanmış değil, devamı olacaktır
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan 52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılması hakkında “Bu toplu listeden çıkarma olayı daha önce yaşanmış bir şey değil. İlk kez oluyor, devamı da olacaktır. Bu gidişi biz tabii ki hiç olumlu görmüyoruz. Türk Eczacılar Birliği bu konuyla alakalı hukuki girişimlerini yapacak” ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme listesinden çıkarılan 52 ilacın kaldırılma sebebini ve Türk Eczacıları Birliği’nin bu konuda yapacaklarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Özcan, SGK ödeme listesinden çıkarılan ilaçların niteliğini “15 Ekim’den itibaren yürürlüğe giren bir tebliğ maddesine göre 52 adet ilaç geri ödemeden çıkarıldı. SGK tarafından bedeli artık ödenmiyor. Kas gevşetici, ağrı kesici diye tabir ettiğimiz krem ve jel formlarında ilaçlar var. Ağız, boğaz spreyi ve gargaralar ve bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde kullanılan jeller var. Aynı tebliğ içerisinde bir değişiklik daha vardı. Eşdeğer ilaç bandı dediğimiz bir bant daha aşağı çekildi. Artık eşdeğer ilaçlarla alakalı herhangi bir durumda vatandaşın cebinden çıkan katılım payının daha da artması anlamına gelen bir durumdur” diye aktardı.

‘İlaç asla tasarruf olmaması gereken bir üründür’

İlaçların ödeme listesinden çıkarılmasına maliyet harici bir sebep gösterilmediğini vurgulayan Özcan, bu tebliğin gelecekteki uygulamalarını nasıl etkileyeceğini “52 ilaç hakkında çıkarılmasına gösterebileceğimiz bir sebep maalesef yok. Bunlar pandemi döneminde antiseptik olarak kullanılan çok fazla reçetelenen ağız ve boğaz spreyleri, gargaralar dolayısıyla devlete ve SGK’ya maliyeti yüksek olan ilaçlar, bu bir tasarruf yöntemi olarak belirlenmiş ama baktığınızda ilaç asla tasarruf olmaması gereken bir üründür. Neden bu 52 ilaç olduğuna dair tek açıklama ise maliyet, başka bir şey yok. Bizce bütçe ile alakalı sıkıntı oldukça daha fazla ilacın da geri ödemeden çıkarılması anlamına gelecek bir durumdur” şeklinde açıkladı.

‘Türk Eczacıları Birliği konuyla alakalı hukuki girişimlerini yapacak’

Özcan, Türk Eczacıları Birliği’nin tebliğe dair hukuki girişimlerde bulunacaklarını “Bu toplu listeden çıkarma olayı daha önce yaşanmış bir şey değil. İlk kez oluyor, devamı da olacaktır. Bir ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldığında perakende fiyatı her zaman artar. Çünkü ilaç firması geri ödeme kanalına girebilmek için fiyatı düşük tutar ama bu kaldırıldığında böyle bir endişesi kalmaz. İlacın fiyatı artar. Vatandaş aynı ilacı birkaç kutu fiyatına almak durumunda kalır. Bu gidişi biz tabii ki hiç olumlu görmüyoruz. Türk Eczacıları Birliği bizim üst çatı örgütümüzdür, bu konuyla alakalı hukuki girişimlerini yapacak” şeklinde anlattı.
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