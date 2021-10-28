İzmir'de toplu ulaşım 29 Ekim'de yüzde 50 indirimli olacak

© DHA İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattığı uygulamayla İzmir’de toplu ulaşım ücretlerini günün iki saatinde yarı yarıya indirdi. Buna göre İzmirliler 06.00 – 07.00 ile 19.00 – 20.00 saatleri arasında yarı yarıya indirimli seyahat edecek.