https://tr.sputniknews.com/20211028/karkamis-antik-kentinde-matiya-adinda-kadin-bir-yoneticiye-ait-3-bin-yillik-muhurler-bulundu-1050273643.html

Karkamış Antik Kenti'nde 'Matiya' adında kadın bir yöneticiye ait 3 bin yıllık mühürler bulundu

Karkamış Antik Kenti'nde 'Matiya' adında kadın bir yöneticiye ait 3 bin yıllık mühürler bulundu

Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, 'Matiya' adında kadın yöneticiye ait olduğu belirlenen mühür ve baskılar bulundu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T17:58+0300

2021-10-28T17:58+0300

2021-10-28T17:58+0300

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hititler

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arkeolojik kazı

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Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, 'Matiya' adında kadın yöneticiye ait olduğu belirlenen mühür ve baskılar bulundu.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker'in başkan yardımcılığında Türk-İtalyan ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında, hiyerarşik düzende en yüksek görevlilere ait onlarca kil mühürleme bulundu.Anadolu hiyeroglif yazılı mühür baskılarından üçte ikisinin 'Geç Tunç Çağı' olarak tanımlanan dönemde Matiya adlı bir kadına ait olduğu belirlenirken, bu keşif, ilgili dönemde kadınların da devlet yönetiminde önemli bir ekonomik role sahip olabileceğini gösterdi. Bu mühürlemeler doğrultusunda yapılacak çalışmalarda kadınların devlet yönetimindeki geçmişi de araştırılacak.Kazı çalışmalarında Orta Asur Krallığı'nın önemli tüccarlarından Piradu ile adaş (ya da kendisi) bir görevliye ait mühür baskılarını içeren bir bulla da bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Elde edilen bulguların muhafaza edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce Karkamış'ta yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalar için bir Kazı Evi inşa edildiği, eserlerin ilk temizlik ve onarımları ile korunmalarının müzeye teslim edilene kadar burada sağlanacağı aktarılan açıklamada, yapının, açık avlusu ve yaklaşık 2 bin 250 metre kare alan üzerinde yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nce, Karkamış Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan mimari kalıntılar ile yapıların dış etkenler ve hava koşullarından daha az etkilenmesi amacıyla çatı projesi hazırlandığı belirtildi.

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diyarbakır, mezopotamya, hititler, tarihi eser, arkeolojik kazı