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Kastamonu'da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kastamonu'da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T22:35+0300
2021-10-28T22:35+0300
2021-10-28T22:35+0300
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kastamonu
akaryakıt
kaçak
emniyet
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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kastamonu, akaryakıt, kaçak, emniyet
Kastamonu'da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.
Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.