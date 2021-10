https://tr.sputniknews.com/20211028/kilicdaroglu-bana-yonelik-tehditler-var-ama-hic-umurumda-degil-1050284008.html

Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil

Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var ama hiç umurumda değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bana yönelik tehditler var. Hiç ama hiç umurumda değil. En büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır” ifadelerini kullandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T23:37+0300

2021-10-28T23:37+0300

2021-10-28T23:37+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

muğla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050283982_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b281b55e7f54c81fef916330ac44c92e.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Temel Atma ve Toplu Açılış Programı'na katıldı.Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki programa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, il genelinde yaptıkları ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.'Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz'Gürün'ün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.“Muğla, Türkiye'nin göz bebeği kentlerinden biri. 81 ilden pek çok vatandaşı kucaklayan bir kentimiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Her yatırımın kaça mal olduğu yazılı. Bu ayrıntı demokrasinin temelini belirleyen bir ayrıntıdır. Hepimiz ödediğimiz verginin hesabını sorabilirsek, o zaman bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceğiz” ifadelerini kullandı.Hükümetin de yatırımların maliyeti konusunda şeffaf olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Merkezi hükümet yatırım yapıyor ama kaça yapıldığı ticari sır. Parasını ben ödeyeceksem bunun ticari sırrı mı olur? Devletin şeffaf olması lazım, Osman başkanın şeffaf olduğu gibi. Uluslararası derecelendirme kuruluşları diyorlar ki, Muğla'nın kredi notu 3A. Yani hükümetin aldığı krediden çok daha düşük faizle kredi alma imkanına sahip” diye konuştu.'Sarayın yaşam tarzı ile vatandaşın yaşam tarzı arasında 180 derece fark var'Halkın sıkıntılarını bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Vatandaşların büyük sıkıntıları var biliyorum. Az kazandıklarından, pek çok şeyden şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Muğla'ya özgü değil benzeri Kars'ta da Adana'da da yapılıyor. Önümüzde kış var. Nasıl ödeyecek vatandaş faturalarını? Tepedekiler bunun farkında değiller. Sanıyorlar ki her şey kendilerinin yaşadığı gibi. Sarayın yaşam tarzı ile vatandaşın yaşam tarzı arasında 180 derece fark var. Büyük sıkıntılar var” dedi.'Her geçen gün vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşıyor'Kılıçdaroğlu kış ayı için hükümete bir çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Bugün bile 1.5 milyonu aşkın elektriği kesilen hane sayısı var. Hükümete bir 'Kara Kış Fonu kurun' dedim. İsteğim, bu ülkede hangi partiye oy verirse versin her vatandaşın huzur içinde yaşamasıdır. Kendilerine yol gösteriyoruz. Kendileri artık ülkeyi yönetemiyorlar. Her geçen gün vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşıyor” şeklinde konuştu.'FERİŞTAHI GELSE BENİ GERİ DÖNDÜREMEZLER'Kendisine yönelik tehditler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, muğla