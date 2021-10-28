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Kılıçdaroğlu’ndan ’29 Ekim’ paylaşımı: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız
20:56 28.10.2021 (güncellendi: 21:03 28.10.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, #DoğumGününKutluOlsunTürkiyem etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız."
O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. #DoğumGününKutluOlsunTürkiyem pic.twitter.com/1AyCozbOqj— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 28, 2021
Videoda TBMM binasının 1920 yılındaki hali gösterilirken Kılıçdaroğlu da "1920'de kurulan ilk Meclis'imizin çatısına herkes bir kiremit koydu. kadını erkeği, genci yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan, 7'den 70, emeğini, umudunu koydu. Ve bu memleket işte o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiyem" dedi.