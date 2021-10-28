https://tr.sputniknews.com/20211028/kilicdaroglundan-29-ekim-paylasimi-guclendirilmis-parlamenter-sistemi-hep-birlikte-kuracagiz-1050278460.html

Kılıçdaroğlu’ndan ’29 Ekim’ paylaşımı: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız

Kılıçdaroğlu’ndan ’29 Ekim’ paylaşımı: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T20:56+0300

2021-10-28T20:56+0300

2021-10-28T21:03+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.Kılıçdaroğlu, #DoğumGününKutluOlsunTürkiyem etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Videoda TBMM binasının 1920 yılındaki hali gösterilirken Kılıçdaroğlu da "1920'de kurulan ilk Meclis'imizin çatısına herkes bir kiremit koydu. kadını erkeği, genci yaşlısı, ayrısı gayrısı olmadan, 7'den 70, emeğini, umudunu koydu. Ve bu memleket işte o çatının altında kuruldu. O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağız. Doğum günün kutlu olsun Türkiyem" dedi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları