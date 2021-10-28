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Kırgızistanlı milletvekili: Türkiye’den, sınırlarımızı korumak adına SİHA satın almak istiyoruz
Kırgızistanlı milletvekili: Türkiye’den, sınırlarımızı korumak adına SİHA satın almak istiyoruz
Kırgızistan parlamentosu üyesi Mirlan Jeyençoroyev, ülkesinin, sınırlarını korumak adına Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almak istediğini... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:41+0300
2021-10-28T17:41+0300
savunma
kırgızistan
siha
savunma sanayi
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Kırgız vekil Jeyençoroyev, “Kırgızistan egemen bir ülke olarak kendi savunma gücünü artırmak ve devlet sınırları ile ulusal çıkarlarını korumak konularında bağımsız bir politika yürütmektedir. Söz konusu silahı (Bayraktar TB2) satın almak istememiz de bundandır” açıklamasını yaptı.Söz konusu Türk SİHA’larının satın alınması hakkındaki detayları bilmediğini, bu bilgilerin şu an için gizli tutulduğunu belirten Jeyençoroyev, Kırgız hükümetinin son yıllarda savunma güçlerini reforme etmek ve modern bir ordu oluşturmak için çeşitli adımlar attığını kaydetti.NATO üyesi Türkiye’den SİHA almak, Kırgızistan’ın kendi müttefikleriyle ilişkilerine nasıl yansır?Kırgız vekil, ‘bir NATO ülkesi olan Türkiye’den SİHA satın almanın, Kırgızistan’ın, Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki diğer müttefikleri ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği’ sorusu karşısındaysa şunları söyledi: ‘Kırgız askerlerin Türkiye’deki eğitimleri başladı’Diğer yandan, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev geçen haftaki bir açıklamasında, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları, Rusya’dansa Orlan 10E tipi istihbarat İHA’ları satın almayı planladığını söylemişti.Türkiye’den yapılacak alım için bütçeden gerekli kaynakların ayrılması üstünde çalıştıklarını belirten Taşiyev, Kırgız askerlerin Türkiye’deki eğitimlerine şimdiden başlandığını kaydetmişti.Türkiye’den SİHA satın almak için anlaşan ilk Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkesiKırgısiztan’ın Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almasını içeren anlaşmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Söz konusu SİHA’lar teslim edilince, Kırgızistan, Türkiye’den bu silahları satın alan ilk Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkesi olacak.
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kırgızistan, siha, savunma sanayi

Kırgızistanlı milletvekili: Türkiye’den, sınırlarımızı korumak adına SİHA satın almak istiyoruz

17:41 28.10.2021
© AASİHA
SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Kırgızistan parlamentosu üyesi Mirlan Jeyençoroyev, ülkesinin, sınırlarını korumak adına Türkiye’de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almak istediğini söyledi.
Kırgız vekil Jeyençoroyev, “Kırgızistan egemen bir ülke olarak kendi savunma gücünü artırmak ve devlet sınırları ile ulusal çıkarlarını korumak konularında bağımsız bir politika yürütmektedir. Söz konusu silahı (Bayraktar TB2) satın almak istememiz de bundandır” açıklamasını yaptı.
Söz konusu Türk SİHA’larının satın alınması hakkındaki detayları bilmediğini, bu bilgilerin şu an için gizli tutulduğunu belirten Jeyençoroyev, Kırgız hükümetinin son yıllarda savunma güçlerini reforme etmek ve modern bir ordu oluşturmak için çeşitli adımlar attığını kaydetti.

NATO üyesi Türkiye’den SİHA almak, Kırgızistan’ın kendi müttefikleriyle ilişkilerine nasıl yansır?

Kırgız vekil, ‘bir NATO ülkesi olan Türkiye’den SİHA satın almanın, Kırgızistan’ın, Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki diğer müttefikleri ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği’ sorusu karşısındaysa şunları söyledi:
“En başta Rusya olmak üzere komşularımız, savunma gücümüzün artırılmasını isterler, bu onların da çıkarınadır. bizse müttefiklerimizle yapmış olduğumuz uluslararası anlaşmalara uymaya devam edeceğiz.”

‘Kırgız askerlerin Türkiye’deki eğitimleri başladı’

Diğer yandan, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev geçen haftaki bir açıklamasında, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları, Rusya’dansa Orlan 10E tipi istihbarat İHA’ları satın almayı planladığını söylemişti.
Türkiye’den yapılacak alım için bütçeden gerekli kaynakların ayrılması üstünde çalıştıklarını belirten Taşiyev, Kırgız askerlerin Türkiye’deki eğitimlerine şimdiden başlandığını kaydetmişti.

Türkiye’den SİHA satın almak için anlaşan ilk Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkesi

Kırgısiztan’ın Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almasını içeren anlaşmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Söz konusu SİHA’lar teslim edilince, Kırgızistan, Türkiye’den bu silahları satın alan ilk Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkesi olacak.
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