https://tr.sputniknews.com/20211028/kocaelide-kadin-cinayeti-sevgilisini-oldurdu-cesedi-taksiyle-karakola-goturdu-1050261544.html

Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden bir kişi burada kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Taksiciyi tehdit eden zanlı, cesetle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:55+0300

2021-10-28T12:55+0300

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türkiye

kocaeli

kadın cinayeti

taksi

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Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu.Zanlı daha sonra taksi şoförünü tehdit ederek genç kadının cansız bedenini araca koydu.Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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kocaeli, kadın cinayeti, taksi