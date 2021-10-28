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https://tr.sputniknews.com/20211028/kocaelide-kadin-cinayeti-sevgilisini-oldurdu-cesedi-taksiyle-karakola-goturdu-1050261544.html
Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden bir kişi burada kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Taksiciyi tehdit eden zanlı, cesetle... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:55+0300
2021-10-28T12:55+0300
2021-10-28T12:55+0300
türkiye
kocaeli
kadın cinayeti
taksi
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Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu.Zanlı daha sonra taksi şoförünü tehdit ederek genç kadının cansız bedenini araca koydu.Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html
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kocaeli, kadın cinayeti, taksi
Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden bir kişi burada kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Taksiciyi tehdit eden zanlı, cesetle birlikte karakola gitti.
Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu.
Zanlı daha sonra taksi şoförünü tehdit ederek genç kadının cansız bedenini araca koydu.
Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.