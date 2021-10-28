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https://tr.sputniknews.com/20211028/kolay-sigorta-uygulamasi-genisletiliyor-eczane-bakkal-lokanta-gibi-isletmeleri-de-kapsayacak-1050257905.html
'Kolay sigorta' uygulaması genişletiliyor: Eczane, bakkal, lokanta gibi işletmeleri de kapsayacak
'Kolay sigorta' uygulaması genişletiliyor: Eczane, bakkal, lokanta gibi işletmeleri de kapsayacak
Kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Buna göre apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:16+0300
2021-10-28T11:15+0300
ekonomi
istihdam
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ekonomi
sigorta
prim
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Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.İlave istihdam teşvikiCumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 1.3 milyon istihdam öngörülen programa göre toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatları sunulacak, kadın, gençler, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak.Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Eczane, bakkal, lokanta gibi işyerlerinde uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması yaygınlaşacak.Kapsamın genişletilmesiyle sosyal sigorta programlarına giriş-çıkış işlemleri birleştirilecek. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Primler, işverenin SGK'ya beyan ettiği banka hesabından otomatik tahsil edilecek.Emeklilere ek ödeme2022'DE sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 675.8 milyar, toplam giderleri 714.7 milyar lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.Kayıt dışı istihdam yüzde 28.5'e düşecekKayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıtdışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıtdışı istihdam oranının yüzde 28.5'e düşürülmesi planlanıyor.
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istihdam, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ekonomi, sigorta, prim

'Kolay sigorta' uygulaması genişletiliyor: Eczane, bakkal, lokanta gibi işletmeleri de kapsayacak

11:16 28.10.2021
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL
Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Buna göre apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak
Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.

İlave istihdam teşviki

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 1.3 milyon istihdam öngörülen programa göre toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatları sunulacak, kadın, gençler, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Eczane, bakkal, lokanta gibi işyerlerinde uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması yaygınlaşacak.
Kapsamın genişletilmesiyle sosyal sigorta programlarına giriş-çıkış işlemleri birleştirilecek. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Primler, işverenin SGK'ya beyan ettiği banka hesabından otomatik tahsil edilecek.

Emeklilere ek ödeme

2022'DE sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 675.8 milyar, toplam giderleri 714.7 milyar lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.

Kayıt dışı istihdam yüzde 28.5'e düşecek

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıtdışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıtdışı istihdam oranının yüzde 28.5'e düşürülmesi planlanıyor.
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