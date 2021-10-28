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Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi
Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin uyuşturucu iğne ile bayıltılan sokak köpeklerini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdüğü iddia edilmişti... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:59+0300
2021-10-28T16:59+0300
türkiye
konya
köpek
belediye
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Konya’nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin onlarca köpeği açılan bir çukura canlı canlı gömdüğü belirtilmişti.Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.Belediyeden yapılan açıklamada ise “Sosyal medyada çıkan haberler tamamen asılsız olup, Sarayönü Belediyesi olarak geçmişten beri sokak hayvanlarına sahip çıkılmaktadır" denildi.Söz konusu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğünün bilinmediği belirtilen açıklamada, "Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmamansı için tespit tutanaklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihbarı ve imzası ile ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Söz konusu görüntülerde araçtan çıkan köpeğimiz, Konya’daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/sarayonu-belediye-personeli-onlarca-kopegi-diri-diri-gomdu-1050244074.html
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konya, köpek, belediye

Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi

16:59 28.10.2021
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdü.
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin uyuşturucu iğne ile bayıltılan sokak köpeklerini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdüğü iddia edilmişti. Belediyeden açıklama geldi.
Konya’nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin onlarca köpeği açılan bir çukura canlı canlı gömdüğü belirtilmişti.
Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada ise “Sosyal medyada çıkan haberler tamamen asılsız olup, Sarayönü Belediyesi olarak geçmişten beri sokak hayvanlarına sahip çıkılmaktadır" denildi.
Söz konusu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğünün bilinmediği belirtilen açıklamada, "Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmamansı için tespit tutanaklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihbarı ve imzası ile ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Söz konusu görüntülerde araçtan çıkan köpeğimiz, Konya’daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personeli, uyuşturucu iğne ile bayıltılan onlarca sokak köpeğini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
TÜRKİYE
Sarayönü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü
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