https://tr.sputniknews.com/20211028/kopeklerin-diri-diri-gomuldugu-iddiasina-sarayonu-belediyesinden-aciklama-geldi-1050271035.html

Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi

Köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasına Sarayönü Belediyesi'nden açıklama geldi

Konya’da Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin uyuşturucu iğne ile bayıltılan sokak köpeklerini belediyeye ait şantiyedeki çukura gömdüğü iddia edilmişti... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T16:59+0300

2021-10-28T16:59+0300

2021-10-28T16:59+0300

türkiye

konya

köpek

belediye

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Konya’nın Sarayönü ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarayönü İlçe Belediyesi personelinin onlarca köpeği açılan bir çukura canlı canlı gömdüğü belirtilmişti.Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.Belediyeden yapılan açıklamada ise “Sosyal medyada çıkan haberler tamamen asılsız olup, Sarayönü Belediyesi olarak geçmişten beri sokak hayvanlarına sahip çıkılmaktadır" denildi.Söz konusu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğünün bilinmediği belirtilen açıklamada, "Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmamansı için tespit tutanaklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihbarı ve imzası ile ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Söz konusu görüntülerde araçtan çıkan köpeğimiz, Konya’daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/sarayonu-belediye-personeli-onlarca-kopegi-diri-diri-gomdu-1050244074.html

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konya, köpek, belediye