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Kremlin yalanladı: Aşılamaya yönelik kampanya yeniden başlatılmayacak
Kremlin yalanladı: Aşılamaya yönelik kampanya yeniden başlatılmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, aşılama ile ilgili kampanyanın yeniden başlatılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Peskov ayrıca zorunlu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:37+0300
2021-10-28T14:37+0300
koronavirüs
moskova
kremlin
dmitriy peskov
rusya’da koronavirüs salgını
zorunlu aşılama
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Rusya genelinde artan vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle aşılamaya yönelik kampanyanın yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Peskov, “Hayır bu bilgi kesinlikle doğru değil. Kampanya yeniden başlatılmıyor. Bilgilendirme kampanyası bisiklet sürmek gibidir. Bu sürekliliği olan, geleneksel ve yeni medya araçlarında devamlı yürütülmesi gereken ve yürütülen bir kampanya. Yeniden başlatma durumu söz konusu olamaz” dedi.Kommersant gazetesinin ismi belirtilmeyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde artan vaka ve can kayıpları nedeniyle aşılamaya yönelik reklam ve kamu bilgilendirme kampanyasının yeniden başlatılacağı ileri sürülmüştü.Haberde kampanya kapsamında ülkenin 80’i aşkın bölgesinde konuya daha fazla dikkat çekilmesinin amaçlandığı belirtmişti. Kaynaklara göre, daha önceki kampanyada hastalık nedeniyle ölüm riskine dikkat çekiliyordu. Ancak yeni kampanyada aşı olan vatandaşların kısıtlamaların dışında tutulacağı ve daha özgür olabileceğine vurgu yapılacak.Kremlin ülkedeki aşılama temposunu yeterli bulmuyor, bu sırada yetkililer halka aşı olmaları yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Ülkede 18 Ocak’tan beri devam eden aşılama süreci boyunca 53 milyon 511 bin 786 kişiye aşının ilk dozu yapıldı. İki aşıyı da yaptıran kişilerin sayısı 49 milyon 161 bin 150’ye ulaştı. Sürü bağışıklığı düzeyi yüzde 45.7 olarak kaydedildi.Yeni bir rekor olarak son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı bin 159 can kaybı kaydedildi. Vaka sayısı ilk kez 40 binin üzerine çıktı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.‘Zorunlu aşılama kararı alınmadı’Öte yandan Peskov, ülkede zorunlu aşılama getirilmesine yönelik bir karar alınmadığını da vurguladı.Peskov, “Henüz böyle bir karar alınmadı. Durumun nasıl gelişeceğine bakacağız” dedi.Kremlin Sözcüsü, durumun her geçen gün değiştiğini, bu sebeple ileride neler olacağını takip edeceklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html
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moskova, kremlin, dmitriy peskov, rusya’da koronavirüs salgını, zorunlu aşılama

Kremlin yalanladı: Aşılamaya yönelik kampanya yeniden başlatılmayacak

14:37 28.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Peskov
 Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, aşılama ile ilgili kampanyanın yeniden başlatılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Peskov ayrıca zorunlu aşılamaya yönelik bir karar alınmadığını da söyledi.
Rusya genelinde artan vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle aşılamaya yönelik kampanyanın yeniden başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Peskov, “Hayır bu bilgi kesinlikle doğru değil. Kampanya yeniden başlatılmıyor. Bilgilendirme kampanyası bisiklet sürmek gibidir. Bu sürekliliği olan, geleneksel ve yeni medya araçlarında devamlı yürütülmesi gereken ve yürütülen bir kampanya. Yeniden başlatma durumu söz konusu olamaz” dedi.
Kommersant gazetesinin ismi belirtilmeyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde artan vaka ve can kayıpları nedeniyle aşılamaya yönelik reklam ve kamu bilgilendirme kampanyasının yeniden başlatılacağı ileri sürülmüştü.
Haberde kampanya kapsamında ülkenin 80’i aşkın bölgesinde konuya daha fazla dikkat çekilmesinin amaçlandığı belirtmişti. Kaynaklara göre, daha önceki kampanyada hastalık nedeniyle ölüm riskine dikkat çekiliyordu. Ancak yeni kampanyada aşı olan vatandaşların kısıtlamaların dışında tutulacağı ve daha özgür olabileceğine vurgu yapılacak.
Kremlin ülkedeki aşılama temposunu yeterli bulmuyor, bu sırada yetkililer halka aşı olmaları yönündeki çağrılarını sürdürüyor. Ülkede 18 Ocak’tan beri devam eden aşılama süreci boyunca 53 milyon 511 bin 786 kişiye aşının ilk dozu yapıldı. İki aşıyı da yaptıran kişilerin sayısı 49 milyon 161 bin 150’ye ulaştı. Sürü bağışıklığı düzeyi yüzde 45.7 olarak kaydedildi.
Yeni bir rekor olarak son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı bin 159 can kaybı kaydedildi. Vaka sayısı ilk kez 40 binin üzerine çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.

‘Zorunlu aşılama kararı alınmadı’

Öte yandan Peskov, ülkede zorunlu aşılama getirilmesine yönelik bir karar alınmadığını da vurguladı.
Peskov, “Henüz böyle bir karar alınmadı. Durumun nasıl gelişeceğine bakacağız” dedi.
Kremlin Sözcüsü, durumun her geçen gün değiştiğini, bu sebeple ileride neler olacağını takip edeceklerini kaydetti.
Rusya, koronavirüs, polis, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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