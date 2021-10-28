https://tr.sputniknews.com/20211028/lubnan-meclisi-genel-secimlerin-aceleye-getirilmesinde-israrci-27-martta-sandik-basina-ikinci-onay-1050269733.html
Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
Lübnan meclisinde çoğunluğu oluşturan partiler, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un itirazına rağmen seçimlerin Mart 2022'de yapılmasında ısrarcı oldu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:24+0300
2021-10-28T16:24+0300
2021-10-28T16:53+0300
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Tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçen Lübnan, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasının dönüştüğü siyasi kriz, bununla bağlantılı 14 Ekim'de aşırı sağcı Falanjistlerin Hizbullah destekçilerine ateş açmasıyla çıkan mezhep çatışması, Suudi Arabistan'ın baskısına tepki olarak çıkan diplomatik krizlerin gölgesinde 6 ay sonra seçime gidecek.Lübnan meclisinde çoğunluğu oluşturan partiler, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un itirazına rağmen seçimlerin Mart 2022'de yapılmasında ısrarcı oldu.Meclis, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022’de yapılmasına karar vermişti.Cumhurbaşkanının itirazına rağmen 77 evet oyuAncak Cumhurbaşkanı Aun'un genel seçimlerin erkene alınmasına itiraz edip kararı geri göndermesi üzerine meclis bugün yeniden toplandı. Ve 77 milletvekilinin evet oyuyla 27 Mart 2022 tarihi yeniden kabul edildi.Hizbullah'ın müttefiki olan Aun'un mensubu bulunduğu ve damadı Cibran Basil'in liderliğini yaptığı Özgür Yurtsever Hareketi'nin milletvekilleri hayır oyu kullandıktan sonra sonucun açıklanmasını beklemeden oturumu terk etti. Basil "Büyük bir anayasal ihlal nedeniyle oturumu terk ettik" dedi. Normalde Mayıs 2022’de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekilmesi eğilimi ağır basmıştı. Aun ise seçimlerin öne alınması halinde lojistik yetersizlikler ve diasporanın oy kullanamayacağına dikkat çekmişti.IMF anlaşmasına risk27 Mart tarihi, Necib Mikati'nin başbakanlığındaki hükümete, her geçen gün daha da derinleşen ekonomik çöküşün ortasında IMF ile kurtarma paketi üzerinde anlaşması için sadece birkaç ay bırakıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, imf, beyrut, itiraz, meclis, mişel aun, onay, kabul, oylama, necib mikati
Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
16:24 28.10.2021 (güncellendi: 16:53 28.10.2021)
Lübnan meclisinde çoğunluğu oluşturan partiler, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un itirazına rağmen seçimlerin Mart 2022'de yapılmasında ısrarcı oldu.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçen Lübnan, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasının dönüştüğü siyasi kriz, bununla bağlantılı 14 Ekim'de aşırı sağcı Falanjistlerin Hizbullah destekçilerine ateş açmasıyla çıkan mezhep çatışması, Suudi Arabistan'ın baskısına tepki olarak çıkan diplomatik krizlerin gölgesinde 6 ay sonra seçime gidecek.
Lübnan meclisinde çoğunluğu oluşturan partiler, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un itirazına rağmen seçimlerin Mart 2022'de yapılmasında ısrarcı oldu.
Meclis, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022’de yapılmasına karar vermişti.
Cumhurbaşkanının itirazına rağmen 77 evet oyu
Ancak Cumhurbaşkanı Aun'un genel seçimlerin erkene alınmasına itiraz edip kararı geri göndermesi üzerine meclis bugün yeniden toplandı. Ve 77 milletvekilinin evet oyuyla 27 Mart 2022 tarihi yeniden kabul edildi.
Hizbullah'ın müttefiki olan Aun'un mensubu bulunduğu ve damadı Cibran Basil'in liderliğini yaptığı Özgür Yurtsever Hareketi'nin milletvekilleri hayır oyu kullandıktan sonra sonucun açıklanmasını beklemeden oturumu terk etti. Basil "Büyük bir anayasal ihlal nedeniyle oturumu terk ettik" dedi.
Normalde Mayıs 2022’de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekilmesi eğilimi ağır basmıştı. Aun ise seçimlerin öne alınması halinde lojistik yetersizlikler ve diasporanın oy kullanamayacağına dikkat çekmişti.
IMF anlaşmasına risk
27 Mart tarihi, Necib Mikati'nin başbakanlığındaki hükümete, her geçen gün daha da derinleşen ekonomik çöküşün ortasında IMF ile kurtarma paketi üzerinde anlaşması için sadece birkaç ay bırakıyor.