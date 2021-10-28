Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a tedarik edilmesi için üçlü anlaşmaya varıldı

Üç komşu ülke Lübnan-Suriye-Ürdün'den akut enerji krizi içindeki Lübnan'a elektrik transferi konusunda nihai anlaşmaya vardıklarına dair ortak açıklama geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Enerji Bakanı Hala Adil el Zavati, Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını belirtti. 'ABD'nin onayıyla Dünya Bankası finansmanı'Ürdünlü bakan, "Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik tedariki konusunda nihai anlaşmaya varıldı" dedi.Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayed, üç ülke arasındaki toplantılara katılan Dünya Bankası'nın anlaşmayı finanse edeceğini duyurdu.Fayed, Washington'ın Suriye'ye yönelik yaptırımlarına atıfla "Amerikalılar projeye yeşil ışık yaktı" diye ekledi.Suriye'deki onarım yıl sonunda tamamlanacakSuriye Elektrik Bakanı Hasan el Zamel, '10 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaların yol açtığı hasarı bakım ve onarım çalışmalarının mühendisler tarafından yürütüldüğünü, şebeke rehabilitasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını' söyledi.Zamel, "Elektrik nakil hatlarımız hazır değil. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor, ama yıl sonuna kadar zaman gerekiyor" dedi.Geçen ay Lübnan'ın elektrik üretimini artırmaya yardımcı olmak için Mısır'ın Ürdün ve Suriye'den geçen bir boru hattı aracılığıyla Lübnan'a doğalgaz sağlaması anlaşmasına varılmıştı.
Fayed, Washington'ın Suriye'ye yönelik yaptırımlarına atıfla "Amerikalılar projeye yeşil ışık yaktı" diye ekledi.
Suriye'deki onarım yıl sonunda tamamlanacak
Suriye Elektrik Bakanı Hasan el Zamel, '10 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaların yol açtığı hasarı bakım ve onarım çalışmalarının mühendisler tarafından yürütüldüğünü, şebeke rehabilitasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını' söyledi.
Zamel, "Elektrik nakil hatlarımız hazır değil. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor, ama yıl sonuna kadar zaman gerekiyor" dedi.
Geçen ay Lübnan'ın elektrik üretimini artırmaya yardımcı olmak için Mısır'ın Ürdün ve Suriye'den geçen bir boru hattı aracılığıyla Lübnan'a doğalgaz sağlaması anlaşmasına varılmıştı.