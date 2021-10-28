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Mamasını yedikten sonra uyuyan Umut bebek, yatağında ölü bulundu
Mamasını yedikten sonra uyuyan Umut bebek, yatağında ölü bulundu
Antalya'da uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerin dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin sahip çıktığı 49 günlük Umut bebek, yatağında ölü bulundu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:11+0300
2021-10-28T12:11+0300
türkiye
antalya
manavgat
mama
bebek ölümü
dede
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Antalya'da Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen anne Ş.Y., birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.’den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.'nin Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti.
türkiye
antalya
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antalya, manavgat, mama, bebek ölümü, dede

Mamasını yedikten sonra uyuyan Umut bebek, yatağında ölü bulundu

12:11 28.10.2021
© İHA49 günlük Umut bebek
49 günlük Umut bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA
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Antalya'da uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerin dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin sahip çıktığı 49 günlük Umut bebek, yatağında ölü bulundu.
Antalya'da Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen anne Ş.Y., birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.’den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.'nin Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.
Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti.
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