Mamasını yedikten sonra uyuyan Umut bebek, yatağında ölü bulundu

Antalya'da Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen anne Ş.Y., birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.’den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.'nin Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti.
Antalya'da uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerin dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin sahip çıktığı 49 günlük Umut bebek, yatağında ölü bulundu.
Antalya'da Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen anne Ş.Y., birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.’den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.'nin Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.
Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti.