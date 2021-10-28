Market açılışında yapılan indirim yoğun kalabalığa neden oldu: Onlarca kişi dışarda bekledi

Taşpazar Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesinin açılışı gerçekleşti. Markette, açılışa özel bazı ürünlerde indirim kampanyası uygulandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre indirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanıp uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler, market içine 15 ile 20 kişilik grupları alırken kısa süre izdiham oldu, koronavirüs tedbirleri de unutuldu.Market çalışanlarının sık sık uyarıda bulunması izdihamın önüne geçemedi.
Aksaray'da yeni şube açan bir marketin açılışta bazı ürünlerde indirim kampanyası yapılması izdihama neden oldu.
Taşpazar Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesinin açılışı gerçekleşti. Markette, açılışa özel bazı ürünlerde indirim kampanyası uygulandı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre indirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanıp uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler, market içine 15 ile 20 kişilik grupları alırken kısa süre izdiham oldu, koronavirüs tedbirleri de unutuldu.