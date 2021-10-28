https://tr.sputniknews.com/20211028/market-acilisinda-yapilan-indirim-izdihama-neden-oldu-1050278327.html

Market açılışında yapılan indirim yoğun kalabalığa neden oldu: Onlarca kişi dışarda bekledi

Market açılışında yapılan indirim yoğun kalabalığa neden oldu: Onlarca kişi dışarda bekledi

Aksaray'da yeni şube açan bir marketin açılışta bazı ürünlerde indirim kampanyası yapılması izdihama neden oldu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T20:47+0300

2021-10-28T20:47+0300

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türkiye

indirim

izdiham

açılış

market

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Taşpazar Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesinin açılışı gerçekleşti. Markette, açılışa özel bazı ürünlerde indirim kampanyası uygulandı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre indirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanıp uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler, market içine 15 ile 20 kişilik grupları alırken kısa süre izdiham oldu, koronavirüs tedbirleri de unutuldu.Market çalışanlarının sık sık uyarıda bulunması izdihamın önüne geçemedi.

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indirim, izdiham, açılış, market