https://tr.sputniknews.com/20211028/market-raflarinda-tuketim-tarihi-gecmis-2-bin-300den-fazla-urun-imha-edildi-1050281808.html

Market raflarında tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300'den fazla ürün imha edildi

Market raflarında tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300'den fazla ürün imha edildi

Bilecik'te zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde tüketim tarihi geçmesine rağmen raflarda satışına devam ettiği belirlenen 2 bin 300'den fazla... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T22:20+0300

2021-10-28T22:20+0300

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türkiye

zabıta

imha

market

son kullanma tarihi

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda özellikle market üzerine yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300'den fazla ürün topladı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre geçmiş tarihlerine rağmen raflarda satışına devam eden işyerleri hakkında tutanak tutulurken, idari para cezasının da uygulanacağı belirtildi.Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satılmasının çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Denetimlerin ara verilmeden sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:Yılmaz, denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında da uyuşmazlık örneklerine rastladıklarını belirterek, bu tür uygunsuzlukların da takipçisi olduklarını sözlerine ekledi. Zabıta ekiplerince toplanan tüketim tarihi geçmiş ürünler ise imha edildi.

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