https://tr.sputniknews.com/20211028/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-rezervlerimiz-126-milyar-dolar-seviyesinde-1050257202.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde

Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T10:49+0300

2021-10-28T10:49+0300

2021-10-28T11:47+0300

merkez bankası

ekonomi

kredi

rezerv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044348015_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_14a84adc3015cc8404053cbf69526dd1.jpg

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.Yılın 4. ve son enflasyon raporu toplantısında konuşan Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı: * Dünya genelinde güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkelerde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.* Enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel enflasyondaki yükseliş, merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.* Enflasyonun 2022 sonunda beklentilere yakınsayacağını öngörüyoruz.* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı seyir izliyor.* Sanayi üretimi temmuz, ağustos aylarında yükselişini sürdürdü. Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte dış talebin iktisadi faaliyete katkısını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.* Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin 3. çeyrekte güçlü seyrettiğini gösteriyor.* 15 Ekim tarihi itibariyle rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz.* Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.* Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumakta. Bu eğilimi Türkiye'de de gözlemliyoruz.* 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellendi.TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.Şahap Kavcıoğlu TCMB Enflasyon raporu sunumunun ardından gazetecinin sorduğu döviz kurlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Belli bir kur hedefimiz ya da kura müdahale amacımız yok. Serbest piyasa koşullarında inşallah kendi dengesini bulacaktır."Kavcıoğlu‘nun faiz ve kur açıklamaları ardından dolar 9.60 TL’yi aştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, kredi, rezerv