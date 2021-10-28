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https://tr.sputniknews.com/20211028/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-rezervlerimiz-126-milyar-dolar-seviyesinde-1050257202.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde
Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T10:49+0300
2021-10-28T11:47+0300
merkez bankası
ekonomi
kredi
rezerv
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.Yılın 4. ve son enflasyon raporu toplantısında konuşan Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı: * Dünya genelinde güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkelerde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.* Enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel enflasyondaki yükseliş, merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.* Enflasyonun 2022 sonunda beklentilere yakınsayacağını öngörüyoruz.* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı seyir izliyor.* Sanayi üretimi temmuz, ağustos aylarında yükselişini sürdürdü. Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte dış talebin iktisadi faaliyete katkısını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.* Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin 3. çeyrekte güçlü seyrettiğini gösteriyor.* 15 Ekim tarihi itibariyle rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz.* Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.* Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumakta. Bu eğilimi Türkiye'de de gözlemliyoruz.* 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellendi.TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.Şahap Kavcıoğlu TCMB Enflasyon raporu sunumunun ardından gazetecinin sorduğu döviz kurlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Belli bir kur hedefimiz ya da kura müdahale amacımız yok. Serbest piyasa koşullarında inşallah kendi dengesini bulacaktır."Kavcıoğlu‘nun faiz ve kur açıklamaları ardından dolar 9.60 TL’yi aştı.
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merkez bankası, kredi, rezerv

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde

10:49 28.10.2021 (güncellendi: 11:47 28.10.2021)
© AA / Ali BalıkçıŞahap Kavcıoğlu
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA / Ali Balıkçı
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Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "15 Ekim tarihi itibariyle rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde" dedi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.
Yılın 4. ve son enflasyon raporu toplantısında konuşan Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
* Dünya genelinde güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkelerde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.
* Enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel enflasyondaki yükseliş, merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.
* Enflasyonun 2022 sonunda beklentilere yakınsayacağını öngörüyoruz.
* Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı seyir izliyor.
* Sanayi üretimi temmuz, ağustos aylarında yükselişini sürdürdü. Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte dış talebin iktisadi faaliyete katkısını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.
* Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin 3. çeyrekte güçlü seyrettiğini gösteriyor.
* 15 Ekim tarihi itibariyle rezervlerimiz 126 milyar dolar seviyesinde. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz.
* Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.
* Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumakta. Bu eğilimi Türkiye'de de gözlemliyoruz.
* 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellendi.
TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Şahap Kavcıoğlu TCMB Enflasyon raporu sunumunun ardından gazetecinin sorduğu döviz kurlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Belli bir kur hedefimiz ya da kura müdahale amacımız yok. Serbest piyasa koşullarında inşallah kendi dengesini bulacaktır."
Kavcıoğlu‘nun faiz ve kur açıklamaları ardından dolar 9.60 TL’yi aştı.
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