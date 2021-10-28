https://tr.sputniknews.com/20211028/milli-egitim-bakani-ozer-anaokullarinda-karantina-suresi-yarindan-itibaren-10-gune-indirilecek-1050259318.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Anaokullarında karantina süresi yarından itibaren 10 güne indirilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Anaokullarında karantina süresi yarından itibaren 10 güne indirilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük koronavirüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:59+0300

2021-10-28T11:59+0300

2021-10-28T11:59+0300

türkiye

anaokulu

karantina

mahmut özer

koronavirüs

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Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, “Kovid-19'da 14 gün olan karantina süresi, anaokullarında da yarından itibaren 10 güne indirilecek” şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.Açıklamasında ayrıca, "Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.

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anaokulu, karantina, mahmut özer, koronavirüs