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Milli Eğitim Bakanı Özer: Anaokullarında karantina süresi yarından itibaren 10 güne indirilecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: Anaokullarında karantina süresi yarından itibaren 10 güne indirilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük koronavirüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:59+0300
2021-10-28T11:59+0300
türkiye
anaokulu
karantina
mahmut özer
koronavirüs
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Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, “Kovid-19'da 14 gün olan karantina süresi, anaokullarında da yarından itibaren 10 güne indirilecek” şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.Açıklamasında ayrıca, "Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.
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anaokulu, karantina, mahmut özer, koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Özer: Anaokullarında karantina süresi yarından itibaren 10 güne indirilecek

11:59 28.10.2021
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki 14 günlük koronavirüs karantina süresinin 10 güne indirileceğini açıkladı.
Sözcü gazetesine konuşan Bakan Özer, “Kovid-19'da 14 gün olan karantina süresi, anaokullarında da yarından itibaren 10 güne indirilecek” şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce ilköğretim ve ortaöğretimde de karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmüştü.
Açıklamasında ayrıca, "Benden reform beklemeyin" diyen Özer, "Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek" şeklinde konuştu.
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