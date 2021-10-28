https://tr.sputniknews.com/20211028/milli-savunma-bakanligindan-f-35-aciklamasi-1050255103.html

MSB: ABD ve Türkiye arasında F-35 müzakereleri devam edecek

MSB: ABD ve Türkiye arasında F-35 müzakereleri devam edecek

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

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f-35

türkiye

abd

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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f-35, abd, türkiye, milli savunma bakanlığı (msb)