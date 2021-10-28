https://tr.sputniknews.com/20211028/msb-pence-yildirim-operasyon-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1050281501.html

MSB: Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T22:17+0300

2021-10-28T22:17+0300

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türkiye

türkiye

şehit

pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajıBaşsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman silah arkadaşımız 28 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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türkiye, şehit, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu