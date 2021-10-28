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NASA'dan Godzilla paylaşımı: Uzaydaki canavarı bulabildiniz mi?
NASA'dan Godzilla paylaşımı: Uzaydaki canavarı bulabildiniz mi?
NASA tarafından paylaşılan bir Nebula fotoğrafı, ilk kez 1954 yılında yayınlanan Japon filmine adını veren Godzilla canavarına benzetildi. Görüntüyü yakalayan... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T17:04+0300
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Spitzer Uzay Teleskobu'nun kaydettiği nebula görüntülerini inceleyen NASA araştırmacısı Robert Hurt, Japonya menşeli fantastik canavar Godzilla’yı andıran bir yapıyı fark etti.Renkli fotoğraf, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bir Nebula (uzaydaki yıldız tozu bulutları) gösteriyor.Godzilla benzeri nebula, Spitzer'in GLIMPSE Araştırması'nın (Galaktik Miras Kızılötesi Orta Düzlem Araştırması) bir parçası olan Samanyolu düzlemi boyunca Sagittarius takımyıldızında yer alıyor.Sağ üstteki yıldızlar (Godzilla'nın gözlerinin ve burnunun bulunduğu yer) Dünya'dan bilinmeyen bir uzaklıkta, ancak Samanyolu Galaksisi’nde yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 7 bin.800 ışıkyılı uzaklıkta bulunan sol alttaki (Godzilla'nın sağ eli) parlak bölge ise W33 olarak biliniyor.‘Hikaye anlatabilecek ilgi çekici fotoğraflar arıyorum’Hurt, "Canavar aramıyordum. Daha önce birçok kez göz attığım ama hiç yakınlaştırmadığım bir gökyüzü bölgesine tesadüfen baktım. Bazen bir alanı farklı şekilde kırparsanız, daha önce görmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm” dedi:
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nasa, godzilla, uzay, teleskop

NASA'dan Godzilla paylaşımı: Uzaydaki canavarı bulabildiniz mi?

17:04 28.10.2021 (güncellendi: 17:08 28.10.2021)
© NASAGodzilla benzeri Nebula
Godzilla benzeri Nebula - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© NASA
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NASA tarafından paylaşılan bir Nebula fotoğrafı, ilk kez 1954 yılında yayınlanan Japon filmine adını veren Godzilla canavarına benzetildi. Görüntüyü yakalayan gökbilimci Robert Hurt, "Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm” dedi.
Spitzer Uzay Teleskobu'nun kaydettiği nebula görüntülerini inceleyen NASA araştırmacısı Robert Hurt, Japonya menşeli fantastik canavar Godzilla’yı andıran bir yapıyı fark etti.
Renkli fotoğraf, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu tarafından yakalanan bir Nebula (uzaydaki yıldız tozu bulutları) gösteriyor.
Godzilla benzeri nebula, Spitzer'in GLIMPSE Araştırması'nın (Galaktik Miras Kızılötesi Orta Düzlem Araştırması) bir parçası olan Samanyolu düzlemi boyunca Sagittarius takımyıldızında yer alıyor.
Sağ üstteki yıldızlar (Godzilla'nın gözlerinin ve burnunun bulunduğu yer) Dünya'dan bilinmeyen bir uzaklıkta, ancak Samanyolu Galaksisi’nde yer alıyor. Dünya'dan yaklaşık 7 bin.800 ışıkyılı uzaklıkta bulunan sol alttaki (Godzilla'nın sağ eli) parlak bölge ise W33 olarak biliniyor.
© NASANASA tarafından paylaşılan fotoğraf, Caltech astronomu Robert Hurt tarafından işlendi. Fotoğraftaki Godzilla’yı da Hurt buldu.
NASA tarafından paylaşılan fotoğraf, Caltech astronomu Robert Hurt tarafından işlendi. Fotoğraftaki Godzilla’yı da Hurt buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
NASA tarafından paylaşılan fotoğraf, Caltech astronomu Robert Hurt tarafından işlendi. Fotoğraftaki Godzilla’yı da Hurt buldu.
© NASA

‘Hikaye anlatabilecek ilgi çekici fotoğraflar arıyorum’

Hurt, "Canavar aramıyordum. Daha önce birçok kez göz attığım ama hiç yakınlaştırmadığım bir gökyüzü bölgesine tesadüfen baktım. Bazen bir alanı farklı şekilde kırparsanız, daha önce görmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm” dedi:
“İnsanların Spitzer'in yaptığı inanılmaz işlerle bağlantı kurmasını istiyoruz. Gerçekten bir hikaye anlatabilecek ilgi çekici fotoğraflar arıyorum. Bazen yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuyla ilgili bir hikaye, bazen de Tokyo'daki dev bir canavarla ilgili.
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