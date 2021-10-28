Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211028/nasanin-uzaydaki-gozu-hubble-tekrar-arizalandi-gozlemler-askiya-alindi-1050267068.html
'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı
'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı
'NASA'nın gözü' olarak da anılan Hubble Uzay Teleskobu'nun bozulduğu açıklandı. Bu 2021'deki ikinci arıza olarak kayıtlara geçerken NASA’nın uzay gözlemleri... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:56+0300
2021-10-28T15:04+0300
hubble uzay teleskobu
yaşam
nasa
arıza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101518/03/1015180326_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_2750f2fc32bc89e108e47571558b0c77.jpg
Yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ekim'de 'iç uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları' yaşadığı ve akabinde 'güvenli moda' geçtiği açıklandı.Hürriyet’in Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) aktardığı açıklamada, sorunun nedeninin araştırıldığı ve bir çözüm bulunana kadar gözlemlerin askıya alındığının altı çizildi.Bu nedenle dünyanın dört bir yanında Hubble'dan yapılan gözleme dayanan çalışmalar da sekteye uğramış oldu.Hubble geçtiğimiz aylarda da arıza haberi ile gündeme gelmiş, NASA'dan yapılan açıklamada arızanın teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir aksaklık nedeniyle yaşandığı bilgisine yer verilmişti.1990'dan beri görevde1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.Başka bir deyişle teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Hubble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in Dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.
https://tr.sputniknews.com/20210616/nasa-emektar-hubble-uzay-teleskobunun-gozlemlerini-bilgisayarda-cikan-sorun-nedeniyle-durdurdu-1044751394.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101518/03/1015180326_62:0:962:675_1920x0_80_0_0_5d85213adbba8f3f63b9029034f4492c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hubble uzay teleskobu, nasa, arıza

'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı

14:56 28.10.2021 (güncellendi: 15:04 28.10.2021)
© Fotoğraf : NASAHubble Uzay Teleskobu
Hubble Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Fotoğraf : NASA
Abone ol
'NASA'nın gözü' olarak da anılan Hubble Uzay Teleskobu'nun bozulduğu açıklandı. Bu 2021'deki ikinci arıza olarak kayıtlara geçerken NASA’nın uzay gözlemleri yörüngede yaşanan bir arıza sonrası bir kez daha sekteye uğradı.
Yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ekim'de 'iç uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları' yaşadığı ve akabinde 'güvenli moda' geçtiği açıklandı.
Hürriyet’in Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) aktardığı açıklamada, sorunun nedeninin araştırıldığı ve bir çözüm bulunana kadar gözlemlerin askıya alındığının altı çizildi.
Bu nedenle dünyanın dört bir yanında Hubble'dan yapılan gözleme dayanan çalışmalar da sekteye uğramış oldu.
Hubble geçtiğimiz aylarda da arıza haberi ile gündeme gelmiş, NASA'dan yapılan açıklamada arızanın teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir aksaklık nedeniyle yaşandığı bilgisine yer verilmişti.

1990'dan beri görevde

1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.
Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.
Başka bir deyişle teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Hubble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in Dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.
Hubble Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2021
YAŞAM
NASA, emektar Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini bilgisayarda çıkan sorun nedeniyle durdurdu
16 Haziran , 21:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:20Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
15:08Togo'da dünyanın en büyük büyü pazarı
15:02Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
15:01Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır
14:56'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı
14:47Google, reşit olmayanların görsellerinin kaldırılmasına yönelik talepleri kabul edecek
14:45Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da raflar boş, bizde bolluk bereket devam ediyor
14:38Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak
14:37Kremlin yalanladı: Aşılamaya yönelik kampanya yeniden başlatılmayacak
14:25Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi, Ümitcan Uygun için müebbet istendi
14:20Çin, Tacikistan'ın özel harekat polisi için Afganistan sınırına üs kuracak
14:18Eyüp Aksu: 'Taksi kötüdür' diye algı yapıldı ve halkla bizi düşman ettiniz
14:14Yeni teknik direktörünü arayan 'Barça, efsanesi Xavi ile anlaştı'
14:13Hatay Valiliği, 'testis' kelimesi geçtiği için tiyatro oyununu iptal etti
14:09Fransa, karasularında izinsiz avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu
14:06El Salvador, 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldı: 'Şimdiden kâr ettik'
14:04İçinden 24 valiz kokain çıkan Türk uçağı, Brezilya polisine verildi
13:54Şenlikoğlu: Ben, deist ve ateist anne babasıyla evlenebilir demedim, evlenmeleri yasak değil dedim
13:50Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı
13:46Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'