https://tr.sputniknews.com/20211028/nasanin-uzaydaki-gozu-hubble-tekrar-arizalandi-gozlemler-askiya-alindi-1050267068.html

'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı

'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble tekrar arızalandı, gözlemler askıya alındı

'NASA'nın gözü' olarak da anılan Hubble Uzay Teleskobu'nun bozulduğu açıklandı. Bu 2021'deki ikinci arıza olarak kayıtlara geçerken NASA’nın uzay gözlemleri... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T14:56+0300

2021-10-28T14:56+0300

2021-10-28T15:04+0300

hubble uzay teleskobu

yaşam

nasa

arıza

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Yörüngede bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ekim'de 'iç uzay aracı iletişimiyle senkronizasyon sorunları' yaşadığı ve akabinde 'güvenli moda' geçtiği açıklandı.Hürriyet’in Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) aktardığı açıklamada, sorunun nedeninin araştırıldığı ve bir çözüm bulunana kadar gözlemlerin askıya alındığının altı çizildi.Bu nedenle dünyanın dört bir yanında Hubble'dan yapılan gözleme dayanan çalışmalar da sekteye uğramış oldu.Hubble geçtiğimiz aylarda da arıza haberi ile gündeme gelmiş, NASA'dan yapılan açıklamada arızanın teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir aksaklık nedeniyle yaşandığı bilgisine yer verilmişti.1990'dan beri görevde1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.Başka bir deyişle teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Hubble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in Dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

https://tr.sputniknews.com/20210616/nasa-emektar-hubble-uzay-teleskobunun-gozlemlerini-bilgisayarda-cikan-sorun-nedeniyle-durdurdu-1044751394.html

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hubble uzay teleskobu, nasa, arıza