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Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
Kuzey Kıbrıs'ta PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının davulcusu Ahmet İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T18:10+0300
2021-10-28T18:11+0300
yaşam
orkestra
bülent ersoy
kuzey kıbrıs
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Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen Kuzey Kıbrıs'ta girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi.'Yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum, bize hiç yardım etmedi'Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy hakkında iddialarda bulundu. İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor” dedi.Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler’in annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kuzey Kıbrıs’a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211009/bulent-ersoyun-tutuklanan-orkestra-ekibindeydi-sef-ozelcaglayanin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1049664805.html
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orkestra, bülent ersoy, kuzey kıbrıs

Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'

18:10 28.10.2021 (güncellendi: 18:11 28.10.2021)
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
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Kuzey Kıbrıs'ta PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının davulcusu Ahmet İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi
Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen Kuzey Kıbrıs'ta girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.
Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
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Bülent Ersoy'un tutuklanan orkestra ekibindeydi: Şef Özelçağlayan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
9 Ekim, 09:07

'Yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum, bize hiç yardım etmedi'

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy hakkında iddialarda bulundu.
İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor” dedi.
Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler’in annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kuzey Kıbrıs’a geldi.
Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bugün Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
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