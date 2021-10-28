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https://tr.sputniknews.com/20211028/polonya-fransa-ile-ortaklasa-nukleer-santral-insa-etme-niyetinde-1050269420.html
'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'
'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'
Polonya Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Pawel Soloch, ülkesinin Fransa ile ortaklaşa bir nükleer santral inşa etme niyetinde olduğunu belirtti. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:13+0300
2021-10-28T16:13+0300
dünya
fransa
polonya
emmanuel macron
andrej duda
nükleer santral
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Polonya Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Pawel Soloch, Devlet Başkanı Andrej Duda'nın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.Soloch, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fransa ile ortaklaşa bir nükleer santral inşa etmek istediğini belirterek, "Fransa'nın teklifini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Polonya'nın nükleer santral inşa etme projesinin uygulanmasında Fransa ile işbirliği söz konusu" ifadelerini kullandı.Varşova'nın Paris'in tekliflerini, bu denli üst düzeyde görüşülmesinden ötürü oldukça ciddiye aldığını kaydeden yetkili, Polonya'nın ABD ile halihazırda uygulama aşamasında olan ve sahada işbirliği öngören bir anlaşma yaptığını da sözlerine ekledi.Washington ve Varşova, 2020'nin ekim ayında Polonya'nın nükleer enerji programının geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak üzere anlaşma imzalamıştı.Polonya, 6-9 gigawatt kapasiteli 6 nükleer güç ünitesi inşa etmeyi hedefliyor ve bunlardan ilkinin 2033'te Gdansk sahil bölgesinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20201019/abd-polonyada-iki-nukleer-santral-insa-edecek-1043059440.html
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fransa, polonya, emmanuel macron, andrej duda, nükleer santral

'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'

16:13 28.10.2021
© Sputnik / Konstantin Chalabov / Fotoğraf bankasına girNükleer santral
Nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Polonya Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Pawel Soloch, ülkesinin Fransa ile ortaklaşa bir nükleer santral inşa etme niyetinde olduğunu belirtti.
Polonya Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Pawel Soloch, Devlet Başkanı Andrej Duda'nın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Soloch, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fransa ile ortaklaşa bir nükleer santral inşa etmek istediğini belirterek, "Fransa'nın teklifini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Polonya'nın nükleer santral inşa etme projesinin uygulanmasında Fransa ile işbirliği söz konusu" ifadelerini kullandı.
Varşova'nın Paris'in tekliflerini, bu denli üst düzeyde görüşülmesinden ötürü oldukça ciddiye aldığını kaydeden yetkili, Polonya'nın ABD ile halihazırda uygulama aşamasında olan ve sahada işbirliği öngören bir anlaşma yaptığını da sözlerine ekledi.
Washington ve Varşova, 2020'nin ekim ayında Polonya'nın nükleer enerji programının geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak üzere anlaşma imzalamıştı.
Polonya, 6-9 gigawatt kapasiteli 6 nükleer güç ünitesi inşa etmeyi hedefliyor ve bunlardan ilkinin 2033'te Gdansk sahil bölgesinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
ABD ile Polonya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2020
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ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek
19 Ekim 2020, 23:52
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