Putin: Rusya ve ASEAN ülkelerinin ana küresel sorunlara ilişkin tutumları birbirine yakın

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Putin, yaptığı konuşmada "Rusya ve ASEAN'ın ana küresel ve bölgesel sorunlara ilişkin tutumlarının birçok açıdan birbirine yakın olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. En önemlisi de, hepimiz, geniş Asya-Pasifik coğrafyasında eşit ve karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliğinin geliştirilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.



Putin, Rusya-ASEAN işbirliğini aktif hale getirmek için şu anda istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi, pandemi sonrası dönemde ekonomilerin kalkındırılması, ticaretin teşvik edilmesi, beşeri temasların genişletilmesi gibi konularda gerçek fırsatlara sahip olduklarını vurguladı.



ASEAN ve üyeleriyle bağları güçlendirmenin her zaman Rus dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini anlatan Putin, "Bu yıl, Rusya ile ASEAN arasındaki resmi ilişkilerin 30. yılı. 2018 yılında Singapur'daki Rusya-ASEAN Zirvesi'nde kabul edilen Ortak Bildirgede vurgulandığı gibi, bu ilişkiler hakiki stratejik niteliğe sahip" dedi.