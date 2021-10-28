https://tr.sputniknews.com/20211028/putinin-gazproma-verdigi-talimatin-ardindan-avrupada-gaz-fiyatlari-1000-dolarin-altina-dustu-1050273093.html

Putin'in Gazprom'a verdiği talimatın ardından Avrupa'da gaz fiyatları 1000 doların altına düştü

Putin'in Gazprom'a verdiği talimatın ardından Avrupa'da gaz fiyatları 1000 doların altına düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom'a Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğalgaz tedarikini artırma talimatı vermesi, gaz fiyatlarının 1000... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T17:48+0300

2021-10-28T17:48+0300

2021-10-28T17:48+0300

dünya

gazprom

hollanda

doğalgaz

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ICE Futures yayınladığı verilerine göre, Avrupa'da bin metreküp doğalgazın fiyatı 950 dolara kadar geriledi.Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası Başlık Transfer Tesisi'nde (TTF) bin metreküp gaz fiyatı yüzde 8'lik bir düşüşle 956 doları gördü.Gazprom Başkanı Aleksey Miller, dün Putin'le görüşmesi sırasında verilen talimatın ardından, 8 Kasım'dan sonra Avrupa'daki yer altı depolama tanklarına doğalgaz pompalamaya başlayacaklarını belirtmişti.Gazprom’un Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerini doldurmaya başlaması gerektiğine işaret eden Putin, “Gazprom, Rusya’daki gaz depolama tesislerini 8 Kasım itibarıyla doldurduktan sonra Avrupa’daki depolama tesislerine doğalgaz tedarikini artırmaya başlasın. Bu, sonbahar-kış döneminde Avrupalı ortaklara gaz tedarik etmek için sözleşme yükümlülüklerinizi güvenilir ve istikrarlı bir şekilde yerine getirmenizi mümkün kılacaktır. Avrupa enerji piyasasında olumlu bir durum yaratacaktır” demişti.

hollanda

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gazprom, hollanda, doğalgaz