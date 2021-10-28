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RTÜK, TÜGVA'yı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verdi
RTÜK, TÜGVA'yı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verdi
Halk TV'ye TÜGVA sızıntılarıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle para cezası verildi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, cezanın gerekçesinin TÜGVA’nın küçük... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T01:10+0300
2021-10-28T01:10+0300
türkiye
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye gençlik vakfı (tügva)
halk tv
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili sızdırılan belgeleri haber yapan Halk TV'ye para cezası verdi.Kararı sosyal medya hesabından duyuran RTÜK üyesi Okan Konuralp, "RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum." dedi.TELE 1'e de ceza verildiğini duyuran Konuralp, "Öte yandan eski TBMM Başkanı İsmail Karaman’ın Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın eleştirileri nedeniyle TELE 1’i de cezasız bırakmadı" ifadelerini kullandı.RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da yaptığı paylaşımda, "RTÜK Üst Kurul toplantısında, “paralel yapılanma” savlarıyla gündeme gelen TÜGVA Vakfının Halk TV’de “küçük düşürüldüğü ve aşağılandığı” savıyla televizyon kanalına işkinci bir % 3 para cezası daha verildi. Karar oy çokluğuyla alındı." dedi.RTÜK tarafından yapılan açıklamada verilen ceza ile ilgili şöyle denildi:
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), türkiye gençlik vakfı (tügva), halk tv

RTÜK, TÜGVA'yı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV'ye ceza verdi

01:10 28.10.2021
© AARTÜK binası
RTÜK binası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Halk TV'ye TÜGVA sızıntılarıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle para cezası verildi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, cezanın gerekçesinin TÜGVA’nın küçük düşürülmesi olduğunu söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili sızdırılan belgeleri haber yapan Halk TV'ye para cezası verdi.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran RTÜK üyesi Okan Konuralp, "RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum." dedi.
TELE 1'e de ceza verildiğini duyuran Konuralp, "Öte yandan eski TBMM Başkanı İsmail Karaman’ın Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değerlendirmelerine yönelik Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın eleştirileri nedeniyle TELE 1’i de cezasız bırakmadı" ifadelerini kullandı.
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da yaptığı paylaşımda, "RTÜK Üst Kurul toplantısında, “paralel yapılanma” savlarıyla gündeme gelen TÜGVA Vakfının Halk TV’de “küçük düşürüldüğü ve aşağılandığı” savıyla televizyon kanalına işkinci bir % 3 para cezası daha verildi. Karar oy çokluğuyla alındı." dedi.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada verilen ceza ile ilgili şöyle denildi:
"Halk TV’nin 'Açıkça', 'Medya Mahallesi', 'Sözüm Var' programları ile 'Kayda Geçsin' ve 'Perdenin Önü Arkası' isimli programları hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, yapımlardaki yayın ilkesi ihlallerini detaylı olarak inceledi. Açıkça', 'Medya Mahallesi', 'Sözüm Var' programlarında bazı kamu kurumlarına iftira atıldığını belirleyen RTÜK, 'Perdenin Önü Arkası'nda ise yasal bir gençlik sivil toplum örgütü olan TÜGVA’yı FETÖ yapılanmasına benzeterek, kuruluşa hiçbir belge ve veriye dayanmaksızın 'paralel yapı' denilmesini yasa ihlali olarak değerlendirdi."
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