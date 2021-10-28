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Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak
Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketinin, 2024 yılında 4 uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
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Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
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rusya, roscosmos, glavkosmos

Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak

04:30 28.10.2021
© Sputnik / Roscosmos / Fotoğraf bankasına girArktika-M uydusu
Arktika-M uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketinin, 2024 yılında 4 uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülmesiyle ilgili ön sözleşme imzaladığı belirtildi.
Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
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