Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak

Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketinin, 2024 yılında 4 uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülmesiyle ilgili ön sözleşme imzaladığı belirtildi.
Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.
Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.