https://tr.sputniknews.com/20211028/rus-uzay-sirketi-2024te-uluslararasi-uzay-istasyonuna-4-turist-tasiyacak-1050253258.html

Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak

Rus uzay şirketi 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 turist taşıyacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketinin, 2024 yılında 4 uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T04:30+0300

2021-10-28T04:30+0300

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glavkosmos

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Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, roscosmos, glavkosmos