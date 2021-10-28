https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-2024te-teledroid-robotunu-yorungeye-firlatmayi-planliyor-1050252332.html

‘Rusya, 2024'te ‘Teledroid’ robotunu yörüngeye fırlatmayı planlıyor’

‘Rusya, 2024'te ‘Teledroid’ robotunu yörüngeye fırlatmayı planlıyor’

Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi temsilcisi, insansı robot ‘Teledroid’in yörüngeye fırlatılması deneyinin 2024’te gerçekleştirileceğini duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T02:58+0300

2021-10-28T02:58+0300

2021-10-28T02:58+0300

dünya

rusya

yuri gagarin kozmonot eğitim merkezi

teledroid

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Dubai'deki Uluslararası Astronomi Kongresi sırasında gazetecilere konuşan Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi temsilcisi, Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) ‘Teledroid’ robotunu yörüngeye fırlatılma deneyini 2024’te gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.Temsilci, “Yakında antropomorfik bir robotun yörüngeye fırlatılmasıyla ilgili bir deney yapılacak. Deneyin 2024'te gerçekleştirilmesi planlanıyor” dedi.18 Mayıs’ta robotik sistemler geliştiren NPO Androidnaya Tekhnika şirketi, Teledroid robotunun yörüngede kesintisiz üç-dört yıl hizmet vereceğini açıklamıştı.27 Mart'ta Roscosmos bünyesindeki Makine İnşa Araştırma Enstitüsü (TsNIIMASH) ve uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, uzaya gönderilecek ilk Rus insansı robotunun geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların başladığını duyurmuştu.Bacaksız bir insan gövdesi şeklinde tasarlanacak olan robotun son şeklinin 2022-2023'te onaylanması planlanıyor. Uluslararası Uzay Üssü (UUİ) veya Uçuş Kontrol Merkezi’ndeki operatörün hareketlerini tekrarlayacak olan robot, bazı hareketleri kendi başına gerçekleştirebilecek. Robotun llk prototipinin Şubat 2022’de hazır olması bekleniyor.NPO Androidnaya Tekhnika’nın geliştirdiği ilk insansı robot Fedor, 22 Ağustos 2019’da Soyuz MS-14 uzay aracı ile Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmiş ve planlanan deneyler tamamlandıktan sonra eylül ayında aynı araçla Dünya’ya geri dönmüştü.

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rusya, yuri gagarin kozmonot eğitim merkezi, teledroid