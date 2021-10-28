https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-abd-ile-diyalog-icin-sartlarini-acikladi-1050283368.html

Rusya, ABD ile diyalog için şartlarını açıkladı

Rusya, ABD ile diyalog için şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile normal, sağlıklı ve pragmatik diyaloga hazır olduklarını, ama bu diyalogun eşit haklara, karşılıklı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T23:04+0300

2021-10-28T23:04+0300

2021-10-28T23:04+0300

dünya

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mariya zaharova

rusya-abd ilişkileri

şart

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Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Sanırım her gün normal, sağlıklı, pragmatik bir diyaloga hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama bir ayırtı var, diyalog eşit haklara, karşılıklı saygıya ve anlaşılır bir hukuk mantığına dayanmalı. Bir şey birine fayda sağlarken diğer herkesin ön şartları kabul etmesi gerektiği mantığına değil” ifadesini kullandı.‘ABD Rusya’daki konsolosluk hizmetini kasıtlı olarak yıktı’ABD yönetiminin cesaret toplayarak Rus vatandaşlara kasıtlı olarak vize vermediğini ve Rusya’daki konsoloslukları kapattığını itiraf etmesi gerektiğini söyleyen Rus diplomat, “Hepsini bilerek yaptılar. ABD’nin Rusya’daki konsolosluk hizmetlerini sağlayan sistemi kasten yok ettiler” dedi.Meselenin, Rus vatandaşları istihdam etmeye getirilen yasakla ilgili olmadığını, vize sorununun öncesinde de var olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: Zaharova, “ABD’nin, konsolosluk alanında dahil tüm yıkıcı adımlarına rağmen bu ülkenin vatandaşlarına vizeleri, eczanede ilaç bırakırcasına hızlı, net, bürokrasiyi en aza indirerek veriyoruz” diye ekledi.

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abd, rusya, mariya zaharova, rusya-abd ilişkileri, şart