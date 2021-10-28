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Rusya, ABD ile diyalog için şartlarını açıkladı
Rusya, ABD ile diyalog için şartlarını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile normal, sağlıklı ve pragmatik diyaloga hazır olduklarını, ama bu diyalogun eşit haklara, karşılıklı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:04+0300
2021-10-28T23:04+0300
dünya
abd
rusya
mariya zaharova
rusya-abd ilişkileri
şart
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Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Sanırım her gün normal, sağlıklı, pragmatik bir diyaloga hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama bir ayırtı var, diyalog eşit haklara, karşılıklı saygıya ve anlaşılır bir hukuk mantığına dayanmalı. Bir şey birine fayda sağlarken diğer herkesin ön şartları kabul etmesi gerektiği mantığına değil” ifadesini kullandı.‘ABD Rusya’daki konsolosluk hizmetini kasıtlı olarak yıktı’ABD yönetiminin cesaret toplayarak Rus vatandaşlara kasıtlı olarak vize vermediğini ve Rusya’daki konsoloslukları kapattığını itiraf etmesi gerektiğini söyleyen Rus diplomat, “Hepsini bilerek yaptılar. ABD’nin Rusya’daki konsolosluk hizmetlerini sağlayan sistemi kasten yok ettiler” dedi.Meselenin, Rus vatandaşları istihdam etmeye getirilen yasakla ilgili olmadığını, vize sorununun öncesinde de var olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: Zaharova, “ABD’nin, konsolosluk alanında dahil tüm yıkıcı adımlarına rağmen bu ülkenin vatandaşlarına vizeleri, eczanede ilaç bırakırcasına hızlı, net, bürokrasiyi en aza indirerek veriyoruz” diye ekledi.
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abd, rusya, mariya zaharova, rusya-abd ilişkileri, şart

Rusya, ABD ile diyalog için şartlarını açıkladı

23:04 28.10.2021
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile normal, sağlıklı ve pragmatik diyaloga hazır olduklarını, ama bu diyalogun eşit haklara, karşılıklı saygıya ve hukuk mantığına dayalı olması gerektiğini belirtti.
Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Sanırım her gün normal, sağlıklı, pragmatik bir diyaloga hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama bir ayırtı var, diyalog eşit haklara, karşılıklı saygıya ve anlaşılır bir hukuk mantığına dayanmalı. Bir şey birine fayda sağlarken diğer herkesin ön şartları kabul etmesi gerektiği mantığına değil” ifadesini kullandı.

‘ABD Rusya’daki konsolosluk hizmetini kasıtlı olarak yıktı’

ABD yönetiminin cesaret toplayarak Rus vatandaşlara kasıtlı olarak vize vermediğini ve Rusya’daki konsoloslukları kapattığını itiraf etmesi gerektiğini söyleyen Rus diplomat, “Hepsini bilerek yaptılar. ABD’nin Rusya’daki konsolosluk hizmetlerini sağlayan sistemi kasten yok ettiler” dedi.
Meselenin, Rus vatandaşları istihdam etmeye getirilen yasakla ilgili olmadığını, vize sorununun öncesinde de var olduğunu kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vize işlemlerini ve genel olarak tüm konsolosluk sürecini noksanlık seviyesine getirmeleriyle ilgili tezi, çalışan sayısının eksikliği ile ilişkilendirdiler. Oysa Rus vatandaşların istihdamına getirilen yasaktan önce de vize için görüşme tarihinin verilmesi bile bir yıl sürüyordu. Peki, bir soru sorabilir miyim? Rusya’da diplomatik ve konsolosluk misyonlarının diğer çalışanları ne iş yapıyordu? Demek istediğim, bize vize işlemini görecek kimselerin olmadığını söylemesinler.”
Zaharova, “ABD’nin, konsolosluk alanında dahil tüm yıkıcı adımlarına rağmen bu ülkenin vatandaşlarına vizeleri, eczanede ilaç bırakırcasına hızlı, net, bürokrasiyi en aza indirerek veriyoruz” diye ekledi.
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