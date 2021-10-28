https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ozel-bir-kovid-19-hastanesi-kuracagini-duyurdu-1050270527.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir koronavirüs hastanesinin kurulacağını duyurdu. Hastane, en son tıbbi ekipman ve teknoloji ile donatılacak. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:47+0300
2021-10-28T16:47+0300
2021-10-28T16:47+0300
koronavirüs
rusya
moskova
rusya savunma bakanlığı
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bölge Valisi Andrey Vorobyev’in talebi üzerine, Moskova bölgesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için en son tıbbi ekipman ve teknoloji ile donatılmış özel bir hastane kurulacağı belirtildi.Açıklamada, “Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev’in talebi üzerine, Moskova bölgesinde, koronavirüs hastalarının tedavisine yardımcı olmak üzere özel olarak hazırlanan doktor ve hemşirlerden oluşan ekiplerin görev yapacağı özel bir hastane kurulacak” denildi.Daha önce koronavirüs hastanesi, Moskova yakınlarındaki Rusya Savunma Bakanlığı'nın ‘Patriot’ parkında bulunan kongre ve sergi merkezinde hizmet veriyordu. Her yıl 'Army-2021' Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu'nun düzenlendiği parkta kurulan bin 500 kişilik hastanede, Moskova’nın Odintsovo bölgesinden askeri doktor ve sağlık personeli görev yapıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html
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rusya, moskova, rusya savunma bakanlığı, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir koronavirüs hastanesinin kurulacağını duyurdu. Hastane, en son tıbbi ekipman ve teknoloji ile donatılacak.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bölge Valisi Andrey Vorobyev’in talebi üzerine, Moskova bölgesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için en son tıbbi ekipman ve teknoloji ile donatılmış özel bir hastane kurulacağı belirtildi.
Açıklamada, “Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev’in talebi üzerine, Moskova bölgesinde, koronavirüs hastalarının tedavisine yardımcı olmak üzere özel olarak hazırlanan doktor ve hemşirlerden oluşan ekiplerin görev yapacağı özel bir hastane kurulacak” denildi.
Daha önce koronavirüs hastanesi, Moskova yakınlarındaki Rusya Savunma Bakanlığı'nın ‘Patriot’ parkında bulunan kongre ve sergi merkezinde hizmet veriyordu. Her yıl 'Army-2021' Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu'nun düzenlendiği parkta kurulan bin 500 kişilik hastanede, Moskova’nın Odintsovo bölgesinden askeri doktor ve sağlık personeli görev yapıyordu.