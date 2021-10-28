https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-turkiyeden-mandalina-alimlarini-askiya-alacak-1050258896.html

Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alacak

Rusya, Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) 29 Ekim itibarıyla içerisinde zararlı maddeler bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’den mandalina... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:42+0300

2021-10-28T11:42+0300

2021-10-28T11:42+0300

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Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Mandalinalarda izin verilen azami düzeyi aşan miktarda Klorpirifos pestisiti tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre bu sebeple yarın itibarıyla Türkiye’den mandalina alımları askıya alınacak.Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor daha önce birçok kez Türkiye’den getirilen ve gerekli kaliteyi sağlamayan narenciyelerin ülkeye girişini engellemişti. 2018 yılında Akdeniz meyve sineği bulunduğu için bu ürünlerin sevkiyatı durdurulmuştu.Rus uzmanlar eylülde de Türkiye’den gelen domates ve meyvelerde virüs tespit etmiş ve Ankara’ya denetimleri artırmalarını önermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211026/rusya-218-ton-mandalinayi-turkiyeye-gonderdi-1050194922.html

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rusya, türkiye, mandalina, ithalat, meyve, sevkiyat, zehirli