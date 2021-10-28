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Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi
Rusya’nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-28T07:16+0300
dünya
rusya
kazakistan
baykonur uzay üssü
kargo
uluslararası uzay istasyonu (uui)
baykonur
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Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 03.00’te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 30 Ekim’de TSİ ile 04.34’te ulaşması bekleniyor.UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.
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rusya, kazakistan, baykonur uzay üssü, kargo, uluslararası uzay istasyonu (uui), baykonur

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi

07:17 28.10.2021
© Sputnik / Sergey Mamontov / Fotoğraf bankasına girRusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR
Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Rusya’nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.
Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 03.00’te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.
560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 30 Ekim’de TSİ ile 04.34’te ulaşması bekleniyor.
UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.
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