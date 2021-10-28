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Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı
Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı
Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte bin 159 can kaybı tespit edildi. Bu da şimdiye kadar... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:21+0300
2021-10-28T13:21+0300
koronavirüs
moskova
st. petersburg
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
sokağa çıkma kısıtlaması
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Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle bugün başkenti Moskova’da 7 Kasım’a kadar sürecek izin günlerinin başladığı Rusya’da vaka artışları sürüyor.Son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697’ye yükseldi.Başkent Moskova’da 8 bin 440, St. Petersburg’da 3 bin 186, Moskova bölgesinde 2 bin 639 yeni vaka kaydedildi.Can kaybı sayısı da bin 159 artışla 235 bin 57’ye çıktı.İyileşenlerin sayısı 29 bin 318 arttı ve 7 milyon 272 bin 53’e ulaştı.İzin günleri boyunca kentte bir dizi tedbir uygulanacak. Şirket ve kurumlar çalışmayı durduracak. Sadece marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar açık kalacak.
moskova
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moskova, st. petersburg, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını, sokağa çıkma kısıtlaması

Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı

13:21 28.10.2021
© Sputnik / Максим БлиновMoskova - Rusya - koronavirüs
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte bin 159 can kaybı tespit edildi. Bu da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek can kaybı.
Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kötüye gitmesi nedeniyle bugün başkenti Moskova’da 7 Kasım’a kadar sürecek izin günlerinin başladığı Rusya’da vaka artışları sürüyor.
Son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697’ye yükseldi.
Başkent Moskova’da 8 bin 440, St. Petersburg’da 3 bin 186, Moskova bölgesinde 2 bin 639 yeni vaka kaydedildi.
Can kaybı sayısı da bin 159 artışla 235 bin 57’ye çıktı.
İyileşenlerin sayısı 29 bin 318 arttı ve 7 milyon 272 bin 53’e ulaştı.
İzin günleri boyunca kentte bir dizi tedbir uygulanacak. Şirket ve kurumlar çalışmayı durduracak. Sadece marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar açık kalacak.
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