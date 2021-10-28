https://tr.sputniknews.com/20211028/saglik-calisanlari-31-aralika-kadar-toplu-tasima-hizmetlerinden-ucretsiz-yaralanacak-1050254368.html

Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak

Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T07:13+0300

2021-10-28T07:13+0300

2021-10-28T07:11+0300

türkiye

ücretsiz

toplu taşıma

ücretsiz ulaşım

sağlık çalışanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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ücretsiz, toplu taşıma, ücretsiz ulaşım, sağlık çalışanı