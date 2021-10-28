https://tr.sputniknews.com/20211028/sahte-pcr-cetesine-50-yil-hapis-istemi-1050275687.html

Sahte PCR çetesine 50 yıl hapis istemi

Sahte PCR çetesine 50 yıl hapis istemi

Yabancı uyruklu kişilere yurtdışına çıkmadan önce 150 dolar karşılığında sahte negatif PCR testi sonucu verdikleri öne sürülen 15 kişi hakkında toplam 50 yıla... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:02+0300

2021-10-28T19:02+0300

2021-10-28T19:02+0300

yaşam

operasyon

sahte

pcr

hapis cezası

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150 dolara sahte koronavirüs negatif test sonucu satan 15 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Sağlık Bakanlığı 'suçtan zarar gören' biri kadın iki kişi de mağdur gösterildi.İddianameye göre, Suriyeli Mohamad Baderuldın Tawoz ile Gürcistanlı Nugzar Merkuladze, Fatih'te sahte koronavirüs negatif raporları düzenliyor, uçakla yurtdışına gidecek yabancılara 150 dolar karşılığında satıyordu. Polis baskınında çok sayıda test kiti ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gürcistanlı şebeke lideri, açtırdığı internet sitesi üzerinden pasaport bilgilerini giren kişilere PCR testi sözü verdi. Suriyeli Tawoz da yaklaşık iki ay boyunca doktor önlüğü giydi. Kendine sağlıkçı imajı çizerek teste gelenlerden numuneler aldı.Düzenlenen sahte raporların inandırıcı olması için Sağlık Bakanlığı amblemi kullanan çete üyeleri, bazı laboratuvarların bilgilerine ulaşıp doktor imzalarını da ekledi. Yolcular da bu sahte raporlarla kontrol noktalarından geçip seyahat ettiler ve binlerce insanın hayatını tehlikeye attılar.İddianamede aralarında Nugzar Merkuladze ve Mohamad Baderuldın Tawoz'un da bulunduğu 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi suçlardan toplam 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, sahte, pcr, hapis cezası