https://tr.sputniknews.com/20211028/sanatci-mazlum-cimen-29-ekim-bayramdan-ote-bir-yasam-bicimidir-1050280459.html

Sanatçı Mazlum Çimen: 29 Ekim bayramdan öte bir yaşam biçimidir

Sanatçı Mazlum Çimen: 29 Ekim bayramdan öte bir yaşam biçimidir

Mazlum Çimen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili "9 Ekim’i bayramdan öte ben yaşam biçimi olarak karşılıyorum. Diğer bayramlardan bence farkı var... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T21:59+0300

2021-10-28T21:59+0300

2021-10-28T23:01+0300

akşam postasi

radyo

29 ekim cumhuriyet bayramı

atilla güner

sanatçı

koronavirüs

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Sanatçı Mazlum Çimen: “29 Ekim bayramdan öte bir yaşam biçimidir” Sanatçı Mazlum Çimen: “29 Ekim bayramdan öte bir yaşam biçimidir”

Cumhuriyet’in 98’inci yılı için Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Maçka Parkı’nda konser veren Mazlum Çimen, sahneye çıkmadan dakikalar önce Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu. Çimen, “Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu? Sorusunu düşünmek gerekiyor. Bu sorunun cevabını da verdiğinizde Cumhuriyeti, bayram olarak değil yaşam biçimi olarak algılamak gerektiğini düşünüyorum” dedi.Mazlum Çimen’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:“29 Ekim’i bayramdan öte ben yaşam biçimi olarak karşılıyorum. Diğer bayramlardan bence farkı var. 'Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu?' Sorusunu düşünmek gerekiyor. Bu sorunun cevabını da verdiğinizde Cumhuriyeti, bayram olarak değil yaşam biçimi olarak algılamak gerektiğini düşünüyorum. Dün gittiğim ‘Lozan Sergisi’nde orada 1934’lerdeki duruma bakıp şimdikini karşılaştırdığımda bir ülkeden başka bir ülkeye geçmişiz herhalde diye düşünmeye başladım.. O anlamda Cumhuriyet çok daha anlam içiyor benim için. Bütün unsurlarıyla, bütün halkıyla, bütün yapısıyla, bütün kültürleriyle, bütün farkıyla baktığınız zaman Cumhuriyet bir anlam kazanıyor. Özgürce yaşayabildiğin bir sistem olarak baktığınızda Cumhuriyet müthiş bir değer.”'Pandemide sanat'

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2021

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radyo, 29 ekim cumhuriyet bayramı, atilla güner, sanatçı, koronavirüs, аудио