https://tr.sputniknews.com/20211028/sandvicleri-bulasik-makinesinde-isittigi-icin-kovuldu-mahkeme-yasal-haklarinin-odenmesine-hukmetti-1050263330.html
Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
Uluslararası kahve zincirinin mağaza müdürü H. D., donmuş haldeki sandviçleri ısıtmak için ilginç bir yola başvurdu. H. D., sandviçleri, fırın yerine bulaşık... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:29+0300
2021-10-28T13:29+0300
2021-10-28T13:31+0300
sandviç
türkiye
mahkeme
kahveci
etiler
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Türkiye’de 600’e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler’deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi.Hürriyet'te yer alan habere göre, H.D.’nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G.Y. ve S.A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı. Denetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı.Fırın yerine bulaşık makinesi23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.H.D. saat 14.23’te ürünleri bulaşık makinesine koydu. Aradan 40 dakika geçtikten sonra da D. bu sandviçleri müşteriye sundu. Denetmenler, bu durumu 10 Şubat günü tutanak altına aldı. 14 Şubat’ta ise H.D.’nin iş akdi feshedildi.‘Ambalaj var, sorun olmaz’İşten çıkarılan H.D., 5 yıl 1 ay çalıştığı şirketten kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yasal bir takım alacaklarının olduğunu söyledi.Mağaza ile ilişiği kesilen H. D., İstanbul 32. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Şenol Özçakıcı’nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:İş mahkemesi, işlemi hatalı görse de H. D.’nin yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/gida-denetim-seferberligi-kapsaminda-denetimler-basladi-1050171463.html
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sandviç, mahkeme, kahveci, etiler
Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
13:29 28.10.2021 (güncellendi: 13:31 28.10.2021)
Uluslararası kahve zincirinin mağaza müdürü H. D., donmuş haldeki sandviçleri ısıtmak için ilginç bir yola başvurdu. H. D., sandviçleri, fırın yerine bulaşık makinesinde ısıttı. İş mahkemesi, işten çıkartılan H.D.'ye yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.
Türkiye’de 600’e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler’deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, H.D.’nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G.Y. ve S.A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı. Denetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı.
Fırın yerine bulaşık makinesi
23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.
H.D. saat 14.23’te ürünleri bulaşık makinesine koydu. Aradan 40 dakika geçtikten sonra da D. bu sandviçleri müşteriye sundu. Denetmenler, bu durumu 10 Şubat günü tutanak altına aldı. 14 Şubat’ta ise H.D.’nin iş akdi feshedildi.
‘Ambalaj var, sorun olmaz’
İşten çıkarılan H.D., 5 yıl 1 ay çalıştığı şirketten kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yasal bir takım alacaklarının olduğunu söyledi.
Mağaza ile ilişiği kesilen H. D., İstanbul 32. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Şenol Özçakıcı’nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:
"Donukluğu çözülen ürünlerin belli bir süre içinde satılması gerekir. Bu ürünler satılmayınca, mağaza müdüründen savunma alınıyor. Bu nedenle de prim alamıyorlar. İşveren, ürünlerin çöpe gitmemesi için baskı yapıyor. Ürünler ambalajlı olduğu için, bulaşık makinesinin ısısından yararlanarak çözündürme işleminin yapılması hijyen sorununa da yol açmaz. Ayrıca, davalı şirketin mağazalarında uygulanan bir yöntem bu..."
İş mahkemesi, işlemi hatalı görse de H. D.’nin yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.