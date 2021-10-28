https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html

Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:35+0300

2021-10-28T12:35+0300

2021-10-28T12:34+0300

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Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.Öte yandan zanlının 'cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.OlayKınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.İfadesinde maktul ile aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşılıklı olarak birbirlerine bıçakla saldırdıklarını iddia ettiği belirtilen zanlı, boğazı ve yüzünden yaralanan kadının yere yığıldığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını öne sürdüğü kaydedildi.Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.Öte yandan polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edildi.

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