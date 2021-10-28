Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-olduren-furkan-zibincinin-ifadesi-ortaya-cikti-1050270046.html
Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesinde... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T16:29+0300
2021-10-28T16:29+0300
türkiye
kadın cinayeti
şebnem şirin
furkan zıbıncı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050270021_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ec0294b1879ce0d15c12fce16526e7c9.jpg
Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dedi.12 bıçak darbesi tespit edildiÖte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.Ne olmuştu?Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.Polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edilmişti.6 suçtan kaydı varAyrıca, zanlının 'cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050270021_153:0:753:450_1920x0_80_0_0_d15f466ad1bad7f78c87551c6a2e86ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, şebnem şirin, furkan zıbıncı

Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

16:29 28.10.2021
© DHAFurkan Zıbıncı
Furkan Zıbıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
Abone ol
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi. Ayrıca, Şebnem Şirin'in otopsisinde vücudunda 12 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.
Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dedi.

12 bıçak darbesi tespit edildi

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ne olmuştu?

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.
Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.
Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.
Polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edilmişti.

6 suçtan kaydı var

Ayrıca, zanlının 'cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.
şebnem şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
YAŞAM
Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı
12:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:49Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
16:47Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti
16:47Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
16:43Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor
16:29Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
16:25La Casa De Papel'in Lizbon'u Martinez: Annemin favori dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?'
16:24Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
16:18Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
16:13'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'
16:09Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
16:08'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
16:0212 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı
15:50İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis
15:44Rosneft Başkanı Seçin: Gaz krizi, 'aceleci enerji geçişlerinin' oluşturduğu riskleri ortaya koydu
15:35UNESCO korumasındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor': En büyük tehdit yangınlar
15:31Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
15:20Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
15:08Togo'da dünyanın en büyük büyü pazarı
15:02Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
15:01Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır