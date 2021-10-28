https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-olduren-furkan-zibincinin-ifadesi-ortaya-cikti-1050270046.html

Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesinde... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T16:29+0300

2021-10-28T16:29+0300

2021-10-28T16:29+0300

türkiye

kadın cinayeti

şebnem şirin

furkan zıbıncı

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Kınıklı Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dedi.12 bıçak darbesi tespit edildiÖte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.Ne olmuştu?Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.Polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edilmişti.6 suçtan kaydı varAyrıca, zanlının 'cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html

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kadın cinayeti, şebnem şirin, furkan zıbıncı