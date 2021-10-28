https://tr.sputniknews.com/20211028/seytan-cikaracagim-diyerek-13-yasindaki-cocugu-istismar-eden-ogretmene-16-hapis-cezasi--1050261041.html

'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki çocuğu istismar eden öğretmene 16 yıl hapis cezası

'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki çocuğu istismar eden öğretmene 16 yıl hapis cezası

İstanbul Tuzla’da özel ders verdiği 13 yaşındaki öğrencisine dua okuyup ‘şeytan çıkaracağım’ diyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T12:36+0300

2021-10-28T12:36+0300

2021-10-28T13:30+0300

türkiye

cinsel taciz

tuzla

öğretmen

çocuk istismarı

hapis cezası

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Söz konusu istismar, Tuzla'da 8 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi E.M.U.(13), özel ders aldığı ve aynı zamanda komşusu olan İngilizce öğretmeni B.A.E.'nin evine gitti.B.A.E., çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek, "Bu parayı sana papaz gönderdi" şeklinde sözler söyledi. Hıristiyanlık ile ilgili hikayeler anlatan ve dua okuyup şeytan çıkaracağını söyleyen B.A.E., gözlerini siyah bir bezle bağladığı çocuğun soyunmasını istedi. Dua ederek ‘şeytanlar çıkacak' deyip çocuğa cinsel istismarda bulundu.13 yaşındaki E.M.U., yaşadığı istismarı annesine, “Dün gece çok kötü şeyler oldu. B.A.E., bana çok kötü şeyler yaptı” sözleriyle anlattı, ağlamaya başladı. Şikayet üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, “Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağladı. Karar duruşmasına, tutuklu sanık B.A.E. cezaevinden getirilirken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, “Müvekkilimin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır” diyerek sanığın beraatini ve tahliyesini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20211015/15-ogrenciye-cinsel-istismar-iddiasi-ogretmenin-gorev-yeri-degistirildi-1049851899.html

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cinsel taciz, tuzla, öğretmen, çocuk istismarı, hapis cezası